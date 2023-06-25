瓦格納兵變火速結束後 俄副外長飛往北京與秦剛會晤

中國國務委員兼外長秦剛（右）25日在北京會見俄羅斯副外長魯登科。（取自中國外交部官網）

普里格津（Yevgeny Prigozhin）24日率瓦格納集團（Wagner Group）發動兵變，儘管事件在24小時內就宣布結束，但俄羅斯 外交部副部長魯登科（Andrey Rudenko）25日飛往北京 與中國國務委員兼外長秦剛 會晤，仍引起外界高度關注，雙方這次會晤是否觸及此次兵變。

中國外交部官網25日下午發布新聞稿稱，「2023年6月25日，國務委員兼外長秦剛在北京會見俄羅斯副外長魯登科，同他就中俄關係及共同關心的國際和地區問題交換意見。」

針對雙方會談的具體內容，中國外交部未進一步說明，但仍有不少中國網友聞風表示，「（俄國副外長）來得即時」，且「行動迅速」。還有網友對於中國外交部的新聞稿只有一行字稱，「字數越少，事情越大」。

此前，瓦格納集團領袖普里格津於24日揚言，要推翻俄羅斯軍方領導層，其軍隊更一度直逼俄羅斯首都莫斯科，消息一出震驚全球。

事件雖然於24小時內普里格津以「避免流血」為由「火速」落幕，但不少分析認為，此事已大大減損俄羅斯總統普亭的政權。而在俄烏戰爭爆發以來，對於早前聲稱與俄羅斯「友好無止境、合作沒禁區」的北京當局，對於該事件的反應為何，也令各界關注。

中國鷹派官媒「環球時報」前總編輯胡錫進對此事件發表評論稱，普里格津的表現與軍事叛亂的通常邏輯大相徑庭，形容普里格津就像帶著手下的「合同（合約）工」（台灣稱約聘人員）討薪一樣。

胡錫進認為，普里格津此次只是「想給自己謀個官職」，正如普亭所指的過高野心和個人利益，而謀官不成，他就搞一次轟轟烈烈的兵變，讓自己成為全球矚目的超級名人，並載入俄羅斯史冊。