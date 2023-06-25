紐總理率團訪華 商界爭曬晚宴邀請函
紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）25日訪問中國。除了將與中國領導人進行高層會晤，希金斯此訪還將參加一系列商貿和民間活動，推廣紐西蘭的旅遊、教育和高質量消費商品。在紐西蘭當地，不少企業人士還在朋友圈曬出紐西蘭駐華使館在北京的商務晚宴邀請函，表示對此行的看重。
環球時報引述當地媒體報導，希金斯一行代表團25日出發，並於30日返回紐西蘭。希金斯將造訪北京、天津和上海，參加一系列企業夥伴關係活動、在北京大學發表主題演講、出席第14屆夏季達沃斯論壇，以及啟動旅遊合作夥伴項目。
在紐西蘭當地，希金斯即將訪華的消息是坊間熱議的話題，特別是企業界人士反響比較熱烈。在當地端午節的各類慶祝活動上，相關消息為人津津樂道。
一些從事紐中貿易往來的企業已經得到邀請，將參加紐西蘭駐華使館在北京舉行的商務晚宴。大家的「朋友圈」紛紛曬出邀請函，迫不及待地希望總理訪華能夠為雙邊經貿往來注入新的活力。
紐西蘭前總理約翰基對澳聯社表示，距離10月14日大選還有不到4個月的時間，希金斯將從這次訪問中受益。希金斯本人也對訪華非常期待。早在今年1月接替阿德恩出任紐西蘭總理時，他就曾表示，紐西蘭與中國的關係對經濟非常重要，未來訪問中國將是他施政的一項重要工作。
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