紐總理率團訪華 商界爭曬晚宴邀請函

紐西蘭總理希金斯日前宣布，他將於6月底率領團訪問中國。（路透）

紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）25日訪問中國。除了將與中國領導人進行高層會晤，希金斯此訪還將參加一系列商貿和民間活動，推廣紐西蘭的旅遊、教育 和高質量消費商品。在紐西蘭當地，不少企業人士還在朋友圈曬出紐西蘭駐華使館在北京 的商務晚宴邀請函，表示對此行的看重。

環球時報引述當地媒體報導，希金斯一行代表團25日出發，並於30日返回紐西蘭。希金斯將造訪北京、天津和上海，參加一系列企業夥伴關係活動、在北京大學發表主題演講、出席第14屆夏季達沃斯論壇，以及啟動旅遊合作夥伴項目。

在紐西蘭當地，希金斯即將訪華的消息是坊間熱議的話題，特別是企業界人士反響比較熱烈。在當地端午節 的各類慶祝活動上，相關消息為人津津樂道。

一些從事紐中貿易往來的企業已經得到邀請，將參加紐西蘭駐華使館在北京舉行的商務晚宴。大家的「朋友圈」紛紛曬出邀請函，迫不及待地希望總理訪華能夠為雙邊經貿往來注入新的活力。

紐西蘭前總理約翰基對澳聯社表示，距離10月14日大選還有不到4個月的時間，希金斯將從這次訪問中受益。希金斯本人也對訪華非常期待。早在今年1月接替阿德恩出任紐西蘭總理時，他就曾表示，紐西蘭與中國的關係對經濟非常重要，未來訪問中國將是他施政的一項重要工作。