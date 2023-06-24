義大利欲退一帶一路 中大使：貿然退群是給兩國澆冷水

中駐義大使賈桂德23日表示，義大利若貿然「退群」一帶一路，是給兩國政治、經貿、文化等各領域合作「澆冷水」。（取自中駐義使館官網）

義大利 政府於2019年與中國簽署議共建「一帶一路 」合作諒解備忘錄，一舉成為G7 集團中首個加入此倡議的國家，不過義大利近期卻揚言退出，義國外長更稱加入「好處不多」。對此，中國駐義大利大使賈桂德23日受訪時表示，義大利若貿然「退群」，無疑是給兩國政治、經貿、文化等各領域合作「澆冷水」。另針對媒體提問兩國是否有機會在「一帶一路」外展開新的經濟協定協商，賈桂德未給出正面回應。

中國駐義大利使館23日晚間於官網全文披露賈桂德接受義大利媒體Fanpage專訪內容。賈桂德表示，中義「一帶一路」諒備是一份互利共贏的合作文件，而不是一方對另一方的恩賜。簽署諒備後，中義戰略水平進一步增強，義大利在中國外交關係中的優先地位、中義關係在中歐關係中的地位顯著提升，產生了許多直接和間接利好效應。

賈桂德接著細數諒備簽署四年多來，中義雙邊的貿易成果。如2019年至2022年貿易額逆勢增長近42%，去年高達近780億美元；2019年至2021年義對中出口增長42%，今年前幾個月也大幅增長；兩國合建的首艘大型郵輪日前在上海下水，未來還有5艘，總價近50億美元等。他並稱，中國民眾對義好感度也顯著提升。

賈桂德強調，大量的合作成果與效益絕非理所當然，而是與諒備簽署後的積極輿論氛圍和合作預期分不開的。對於一份彰顯雙方政治互信和合作戰略水平的平台，如果貿然決定「退群」，無疑將釋放負面信號，給兩國政治、經貿、文化等各領域合作「澆冷水」，恐怕也會對本國形象、可信度和合作預期造成相當不利的影響。

然而，義大利除了認為加入「一帶一路」好處不多外，似乎也考量到G7其他成員國的觀感。對此，賈桂德表示，「脫鉤斷鍊」已被證明違反經濟規律和國際經貿秩序，不可能實現，而「去風險」本身造成的風險很可能會大於認定的「風險」。他並強調，「希望並相信義方能理性務實看待和發展對華關係，獨立自主作出最符合本國人民根本利益的正確決定」。

有消息指，義大利政府正在評估若退出「一帶一路」倡議後，能否改以與中國簽署新的經濟協定。針對媒體提問，賈桂德未直接回應，僅表態稱，「一帶一路」意義不僅包括經濟層面，在世界各國對華合作「踩油門」的時候，「踩剎車」「掛倒擋」顯然不是符合兩國利益的選擇，並籲義大利將這條務實合作之路、友誼相通之路走寬走好，而不是相反。