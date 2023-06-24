中駐美使館：10年多次簽證因疫失效可補償

中國駐美使館稱美國公民10年多次簽證因疫情失效可獲補償。（取材自中國駐美國大使館官網）

中國駐美國大使館 23日發文指出，持有中國駐外簽證 機關於2020年3月28日之前按雙邊互惠協定簽發的多年多次簽證的美國公民，其簽證因疫情 於2020年3月28日至2023年3月14日間臨時失去入境功能，可申請補償。選擇補償者，使領館免費發3年多次簽證；選擇放棄補償者，使領館為申請人審發新的10年多次簽證，正常收費。

23日凌晨3點多，中國駐美大使館發布消息稱，自2023年3月15日起，中國政府對外國人赴華簽證及入境政策作了進一步調整，其中2020年3月28日前簽發且仍在有效期內的簽證已經恢復使用。近期，有申請人詢問10年多次有效簽證因疫情影響，有近3年時間（2020年3月28日至2023年3月14日）無法使用，中國駐美國使領館能否給予補償。

為此，駐美大使館給予了四點回應：

一、持有中國駐外簽證機關於2020年3月28日之前按雙邊互惠協定簽發的多年多次簽證的美國公民，其簽證因疫情原因於2020年3月28日至2023年3月14日間臨時失去入境功能，根據「關於中國駐美國使領館對受疫情影響暫時失去入境功能的10年多次簽證給予補償的有關安排」，可申請補償。

但2020年3月28日以後已獲發新的多年多次簽證或境內居留許可的，則不再對原多年多次簽證予以補償。

二、申請人在簽證到期失效後可自願選擇是否辦理補償。選擇補償的，使領館免費辦理3年多次簽證。選擇放棄的，使領館為申請人審發新的10年多次簽證，正常收費。

三、補償簽證按正常簽證申請流程和材料要求申辦。

四、為做好相關工作，中國駐美使領館自即日起不再受理10年多次簽證有效期在半年以上的同類簽證申請。當事人可待簽證到期失效後自願選擇是否辦理補償。