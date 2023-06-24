聯手制中 印度向美購30億元無人機 將在爭議邊境執行任務

印度 總理莫迪訪問美國期間，美印兩國正式落實無人機軍售案，雙方22日宣布達成協議，印度採購美國30架MQ-9B無人機的升級版，總值30億美元。

印度官員表示，這30架無人機分別為「海洋衛士」(SeaGuardian)及「天空衛士」(SkyGuardian)，前者將交付海軍，後者則供陸軍及空軍使用，除用於監視外更可攜帶武器。

這個軍售案說明新德里加大對邊境的關注力度，這些無人機大部分在印中邊境執行任務，監視中國軍隊的活動。直到幾年前，印度主要還是依靠人力在有爭議的邊界巡邏。但2020年兩國邊防部隊在印北邉境拉達克(Ladakh)以東班公錯湖(Pangong Tso lake)發生衝突，兩國關係出現寒意，彼此更加強邊境部署，包括武器及監視設施。

印度官員指責中國通過修建軍事營地或道路，在有爭議的地方建立存在，甚至切斷印度此前可以進入有關地區巡邏的能力。例如，中國新建一座橋梁即將橫跨班公錯湖的一段，這將大大加快中國軍隊在湖兩岸的行動。

印度官員又指在衝突後，雙方同意同時撤退，但中國仍廣泛使用無人機監視邊境。

目前印度的無人機隊包括以色列製造的125架Searcher Mark-II及90架Heron無人機。印度官員稱，除了無人機之外，還使用波音公司的P-8I巡邏機以及增加戰機在邊境的出動次數。

對於採購美國無人機，剛於去年退役的印度陸軍參謀長納拉瓦(M.M. Naravane)直白的說，現在可以預測解放軍 的行動，對感興趣的區域展開24小時全天候監視。

除採購無人機外，美印還達成協議，在印度生產通用電氣的F/A-18戰機發動機，美國同時提供高度敏感的軍事技術。

美國在多方面加強與印度合作以遏制中國，但一些安全專家警告，這種合作存在局限性。儘管新德里與北京 存在競爭，但不太可能在台灣問題與美國一起，與中國大陸發生軍事對抗。