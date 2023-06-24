義大利想退帶路 劉建超率團遊說

義大利 近日多次表達考慮退出「一帶一路 」合作，當地媒體披露，中共中央對外聯絡部部長劉建超25日將率團訪問羅馬，遊說義大利政府續簽合作。

義大利「頁報」報導，近日在英國訪問的劉建超，將轉往義大利訪問三天，執行一項「外交任務」，主要目的是跟義大利右翼執政聯盟對話，說服義大利總理梅洛尼 在今年底續簽「一帶一路」計畫。

義大利前總理孔蒂2019年加入一帶一路計畫，振興經濟效果被認為不如預期。合作備忘錄今年底到期，若不續簽將自動失效，梅洛尼的新政府上台後已多次表達考慮退出。

此前，義大利政府認為「一帶一路」帶來的經濟效益有限，亦提及擔憂中國通過商業途徑帶來各種滲透威脅。中國駐義大利大使賈桂德前天接受媒體訪問表示，若「一帶一路」年底無法續約，將是兩國交往重大障礙，例如下周中國將派有部長級人員的重要代表團訪義，「若義國退出『一帶一路』，中國只好暫停這類交流訪問。」

對於義國擬退出一帶一路，義國晚郵報日前報導，中國已透過官媒環球時報稍來「隱性威脅」，暗指中國是義大利在亞洲最大的市場，義國若選擇退出一帶一路，恐需承受經貿後果。

中國英文官媒環球日報指出，義大利是第一個、也是唯一加入一帶一路的七大工業國集團（G7）國家，「任何降低雙邊關係的舉動，都會直接影響兩國間的實際利益」。

另據新華社報導，劉建超19日至22日率中國代表團訪問英國期間，出席第11屆中英政黨對話，分別和英國前首相布萊爾、卡梅倫，首相國家安全事務顧問巴羅等會見交流，並在皇家國際問題研究所發表演講。