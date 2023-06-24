BBC：李強訪歐 試探「去風險化」底線

中國總理李強 近日訪問德法，BBC報導指出，李強此行是在試探歐盟 「去風險化」底線。

「去風險化」一詞最先由歐盟委員會主席范德賴恩在3月提出，其後德法外交官都採用該說法，華盛頓亦跟隨，上月七國集團（G7）峰會正式把「去風險化而非脫鉤」的對華策略寫入聯合公報。

BBC報導，新加坡國立大學政治學副教授、卡耐基中國項目研究員莊嘉穎表示，北京 希望緩和中歐之間在俄烏戰爭後緊張的關係，而面對美國在科技和半導體等方面的限制，中國欲拉攏歐盟國家突破重圍，同時試探是否可以讓歐美的盟友關係有所動搖。

研究歐洲政治的國際關係學者、Orientis研究總監陳偉信表示，「完全脫鉤並不符合大家的利益，對美國來說，民主黨在2024年大選前要討好華爾街和企業利益階層，拜登要擺出外交姿態，不會因為地緣政治和北京鬧得那麼僵；對歐洲而言，中國資金和市場還是非常重要，尤其德國、法國有很大利益在中國。」

李強在訪問行程中對商界喊話，他在德國會晤西門子、大眾汽車、平治、寶馬等企業負責人時指出，世界經濟你中有我、我中有你，應該辯證看待依賴問題，不能人為誇大「依賴」，甚至把相互依存與不安全簡單畫等號，「不合作才是最大的風險，不發展才是最大的不安全」。

李強在巴黎的中法工商界晚餐上則提到，中法良好的政治互信使兩國在相互依賴中看到穩定性、確定性和共同的發展機遇，而不是風險。他稱讚法國政府反對陣營對抗和「脫鉤斷鏈」，呼籲中法企業家堅定支持經濟全球化，共同維護中法、中歐產業鏈供應鏈穩定和韌性。

香港浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛表示，「李強是被迫回應去風險化——因為大家都知道，這個模糊的概念可以被用來針對中國。」

他解釋，過去30年北京成功把人權與貿易「脫鉤」，讓西方為了經濟和發展，對中國分享科技和技術祕密（know-how），並把人權議題放在一邊，「歐盟最近試圖將這兩者重新聯繫起來，這就是中國最不滿的地方」。