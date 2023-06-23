李強籲法國發揮影響：推動歐洲理性對華

法國總統馬克宏在愛麗舍宮會見中國國務院總理李強。(新華社)

中國國務院總理李強 21日搭乘包機抵達法國巴黎，22日與法國總理博爾內會談時表示，中歐加強合作是基於各自利益的戰略選擇，呼籲法國繼續發揮積極影響，推動歐洲形成更加客觀、理性的對華認知和政策。下午會見法國總統馬克宏 時，轉達習近平的問候，並表示這次訪問，旨在落實兩國元首重要共識，就加強中法合作深入探討。

新華社報導，馬克宏對李強表示，法方高度重視法中關係，堅持一個中國政策，願同中方通過法中戰略對話、高級別經濟財金對話、高級別人文交流機制加強協調，深化航空航天、核能、農食等領域合作。而法中應堅持有效的多邊主義。

李強說，中法同為聯合國安理會常任理事國，具有共同的戰略觀、大局觀。中方願同法方繼續加強在國際事務上的溝通協調，支持對方有益倡議，促進世界和平穩定。雙方還就烏克蘭危機等共同關心的國際問題交換意見

此外，李強21日出席中法工商界晚餐會時說，中國讚賞法國政府反對「陣營對抗和脫鉤斷鏈」。希望中法企業家堅定支持經濟全球化，做開放共贏、務實合作的行動派，共同維護中法、中歐產業鏈供應鏈 穩定和韌性。李強稱，希望法方為中國企業提供公平、公正、非歧視的營商環境。

他在會上針對深化中法合作提出三點倡議：一是共同維護全球產業鏈供應鏈安全穩定；二是加強中法創新合作；三是打造良好營商環境。他期盼法國能保持市場開放，為中國企業提供公平、公正、非歧視的營商環境。

李強在與法國總理博爾內會談時指出，中國願與法方堅持互利互惠，推動雙邊貿易平衡發展，也願與法方繼續加強在氣候、糧食、債務等問題上的合作。兩人還共同見證雙方航空、太空研究、核能等領域多項雙邊合作文件的簽署。

李強稍早在訪德期間也與德國達成多項合作意向，中國發改委宣布在柏林與德國西門子、巴斯夫以及BMW、賓士、福斯等車廠還有空中巴士等巨頭企業，簽署合作意向書或備忘錄。