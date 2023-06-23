紐總理不認可習近平獨裁說 「那是中國人民的事」

紐西蘭總理希金斯日前宣布，他將於6月底率領團訪問中國。（路透）

紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）將於25日至30日訪華，據路透報導，在這敏感之際出訪，希金斯表示不同意美國總統拜登 說中國國家主席習近平 是「獨裁者」的相關言論，此舉被認為是向北京 示好，時評人稱希普金斯為商業利益不惜棄人權、民主價值於不顧，更使紐西蘭成為「五眼聯盟」中的軟肋。

談到對拜登稱習近平獨裁者一事，希金斯表示不認同，強調中國的政府型態是中國人民自己的問題。另被問到中國人民在政府的組成上有話語權？希金斯說，「如果他們想要改變自己政府的體系，那也是他們的事情。」

與希金斯一同訪華的，還有紐西蘭29位商業參訪團代表，涵蓋旅遊、教育等出口行業。紐西蘭貿易發展局近日還刊發題為「出口領域將從總理的中國之行中受益」的文章，表示此次紐國總理和其龐大參訪團，將提高紐西蘭在中國的形象。

貿易發展局中國區域總監懷特認為，參訪團代表中的一些人，有機會與在中國的現有合作夥伴聯繫，代表團不僅會讓參與的人受益，也將對紐西蘭在中國的品牌產生強烈的積極影響，在此活動的每一家紐西蘭公司都將從中受益。

在此之前，中國外交部於20日發布了巴貝多、蒙古、紐西蘭、越南四國總理將訪華的消息。他們將出席6月27日至29日，在天津舉辦的第十四屆夏季達沃斯論壇，論壇預計有來自90多個國家和地區，約1500位公共與私營部門代表共同與會。

對於紐西蘭總理訪華，外交部發言人毛寧日前表示，中紐互為重要合作夥伴，此次訪問是希金斯總理就任之後首次訪華，兩國領導人將就雙邊關係和共同關心的國際地區問題深入交換意見。

另據自由亞洲電台報導，紐西蘭在貿易上高度依賴中國，因此紐西蘭相比很多西方國家更謹慎。紐西蘭這種「平衡態度」也受到盟友的批評。加拿大發布的一份報告將紐西蘭稱為「五眼聯盟」的軟肋；英國保守黨議員也曾批紐西蘭前總理阿德恩拍中國馬屁。

雪尼科技大學政治學教授馮崇義指出，紐西蘭一直是「五眼聯盟」裡頭最軟弱的一個環節，澳洲提出要調查病毒起源、受到中國的經濟制裁的時候，紐西蘭便趁勢把農產品銷售到中國。

生活在紐西蘭的「北京之春」主編陳維健表示，紐西蘭工黨一貫親共，前總理阿德恩選擇性迴避新疆人權問題。希普金斯繼續棄人權、民主價值於不顧，只重商業利益。