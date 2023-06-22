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日調查公司拆解小米12T Pro 「內部簡直像美國產品」

中國新聞組／北京22日電
小米手機被日本公司拆解研究，發現手機裡3成零件仍為美國產品。(路透)
小米手機被日本公司拆解研究，發現手機裡3成零件仍為美國產品。(路透)

「內部簡直像美國產品」在拆解小米旗艦款手機12T Pro後，日本調查公司發出這樣的評語。在美國對華為等多家中企採取限制出口的措施下，各方對中美脫鉤的擔憂正在增強，但從小米手機裡3成零件仍為美國生產來看，中國對美國的依賴度反而加強。

日經中文網報導，日本Fomalhaut Technology Solutions指出，小米12T Pro的零件總成本為406美元，其中美國企業生產零件的總價達120美元，占總成本的大約3成，尤其在半導體零件領域使用了很多美國企業產品。比如應用處理器和無線通信轉換信號的收發器IC大多採用美國高通產品，5G用功率放大器IC大多採用美國Qorvo的產品等。

在記憶體方面，大多採用南韓SK海力士的產品，記憶卡多為南韓三星電子產品，通信部件大多是日本村田製作所及TDK的產品，陀螺儀傳感器則是瑞士意法半導體等西方企業的產品。而中國産的半導體零部件僅僅是4G用功率放大器及快速充電用IC之類。

美國從2018年左右開始加強對華為等中國企業施壓，從2020年開始對指定的中國企業限制出口採用美國技術的半導體、設計軟體以及半導體製造設備等。伴隨這些美國政策，西方各國與中國科技領域的脫鉤被認為將逐步被推進，但至少從此次拆解分析的小米智慧手機並看不出這種跡象。

調查顯示，中國智慧手機企業OPPO及從華為分離出來的榮耀的智慧手機中，美國企業的產品也占到成本3至4成。美國産零部件占比較低的只有受到制裁的華為。

手機 小米 華為

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