李強會蕭茲當日 德情報機構點名中國是最大威脅

李強赴德國巴伐利亞州參訪，並參觀寶馬世界展示中心。(新華社)

中國國務院總理李強 正在德國 訪問，並和德國總理蕭茲 舉行第七輪中德政府磋商，外交部發言人毛寧表示，李強訪德成果豐碩，繼續深化經貿、投資、汽車製造、高科技等領域的合作。不過，德國情報機構20日發表報告指出，外國情報機構越來越多地將目標對準德國，並點名中國和俄羅斯的間諜活動、網路攻擊和虛假訊息構成嚴重威脅，中國且是經濟和科學方面的最大威脅。

中央社引述紐約時報報導，儘管德國政府每年都會發布這類評估，但今年的報告無論在警告力度、還是衡量德國安全環境在一年內發生了多大變化，都是不同尋常的。而此時發表對中國情報活動的嚴厲評估，對蕭茲非常尷尬，因為報告發表當天他正在接待李強。

根據報導，在這項報告中，最嚴重的警告是針對中國，並將中國描述為「經濟和科學間諜活動方面的最大威脅」。

報告指出，德國2022年成為中國在歐洲最重要的合法投資目標國之一。「直接投資不僅為中國提供了彌補創新不足和實現技術領先的機會，也為政治影響、間諜活動和破壞活動打開了大門」，這也可能對國家安全構成風險。

這項報告直指，「（中國）這些活動涉及面之廣，還會損害德國作為工業和技術基地的競爭力，並破壞市場經濟的法則」。「最終，這可能會損及繁榮，進而給民主、社會凝聚力和德國的獨立帶來風險」。

德國情報機構負責人哈爾登旺（Thomas Haldenwang）表示，俄羅斯情報部門的手法強橫、明顯，以老派方式工作，使用了已知的所有間諜手段，甚至是只會在電影中見到的手段，且不會克制自己以避免極端後果，也不忌諱殺人。但在中國人身上「看不到這種非常強勢的做事方式」。

香港明報報導，李強和蕭茲稍早還共同出席了中德企業家圓桌會，同30多名中德企業家代表座談。李強表示，應對困難挑戰，合作是唯一的出路，也是最好的辦法；中國將在新的起點上不斷擴大高水平對外開放，持續打造市場化、法治化、國際化一流營商環境；希望德方繼續保持市場開放，為中國企業赴德投資營造公平、透明、非歧視的營商環境。

據德國之聲（Deutsche Welle）報導，李強和蕭茲20日在磋商後共同出席的記者會上，並沒有安排記者提問環節。一般認為，這是應中方要求做出的安排。

李強訪德行程馬不停蹄，在德國期間於當地時間20日先是於柏林與蕭茲會面，隨後抵達慕尼黑與巴伐利亞州長澤德（Markus Söder）見面。