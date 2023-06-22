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對制裁讓步？中銀行限制俄羅斯帳戶轉帳交易

中國新聞組／北京22日電

中國銀行限制俄羅斯客戶與位於歐盟、美國、瑞士和英國的銀行有關的轉帳交易。德媒認為，此舉與布林肯的中國行有關，可能是北京做出的讓步。還有一種可能是，這反映出俄羅斯在中國的戰略與經濟考量中，其重要性在逐漸消失。

德國之聲引述俄媒報導稱，Finam銀行稱中國銀行開始終止俄羅斯通過其代理行帳戶以人民幣、美元、港幣和歐元進行的轉帳。UniCredit和Akibank也通報了這一消息。

根據目前的規定，實施制裁國家的銀行被禁止與受制裁的俄羅斯實體直接交易，但第三方國家如中國並未被明文禁止這樣做。

西方迄今為止不願實施二級制裁措施，也就是禁止受制裁俄羅斯實體與非西方國家轉帳交易。

6月初，北京表示，會密切關注歐盟對俄羅斯第11輪制裁的討論。討論的制裁內容包括對被視為繞過現有制裁措施的第三國實施貿易限制。

華盛頓可靠投資中心（Center for Accountable Investment）負責人宏茨（Eric Hontz）表示，他認為中國銀行並非一概拒絕俄羅斯帳戶，而是僅限制有西方銀行參與的部分活動。

美國軍事學院國際關係副教授珀森（Robert Person）認為，這顯示中國擔心可能受到二級制裁的威脅。

俄羅斯 北京 歐盟

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