中批美竄改承諾 反對和平解決台灣問題關聯一中政策

美國國務卿布林肯(左)日前北京與中國國家主席習近平見面。(路透)

美國國務卿布林肯 才剛結束中國大陸訪問行程，中美又摃上。大陸外交部美大司長楊濤6月19日晚突然出面指稱，美方將和平解決台灣問題作為「一中政策 」核心內容，是竄改其政治承諾。而美將兩名中國大陸公民定罪也引來中方不滿，批評是污衊抹黑。有學者分析，中美的根本分歧並未縮小，如果雙方關係未能持續穩定，布林肯訪中營造的和緩氣氛可能會曇花一現。

布林肯於6月18至19日訪問中國大陸，前腳剛走，大陸外交部美大司長楊濤6月19日晚就布林肯訪華向中外媒體背景說明時表示，美國的一中政策本來是「乾乾淨淨的」，只用了中美三個聯合公報作定語，但後來定語愈來愈多，先後加上「台灣關係法」、「對台六項保證」，這些都是美方單方面「炮製」出來的，不是中美雙方共識，中方從一開始就堅決反對、不予承認。

他指出，美方現在還有一個動向，將和平解決台灣問題同一中政策相關聯，作為一中政策的核心內容。「這不是對美方對華政治承諾的重申和堅持，而是竄改」。

對於楊濤前述談話，北京 聯合大學台灣研究院副院長李振廣解讀，楊濤是要強調統一的方式與一中無關，「不應該界定和平就是一個中國、以非和平方式就不是」。他認為，美國首先要回到「原汁原味」的一個中國原則基礎上，台海就會相對穩定一些。

另大陸外交部發言人毛寧6月21日在例行記者會被外媒問及有兩名中國公民因參與試圖「強制居住在美國的人返回中國」的「獵狐行動」而在美被定罪時表示，美方無視基本事實，別有用心對中方追逃追贓工作進行污衊抹黑，甚至不惜動用司法手段。中方對此堅決反對，敦促美方立即糾正錯誤。

對於布林肯訪華後中美互動仍難掩火藥味，政治學者鄧聿文6月20日在德國之聲發表文章指出，布林肯訪中，是基於美中都感知到兩國關係已到不能無視的地步，但雙方的根本分歧並未縮小。如果美中關係未能持續穩定，布林肯訪中營造的和緩氣氛可能會曇花一現。

從中方公布的會談內容來看，鄧聿文認為，中方對兩國關係現狀非常不滿，並歸咎於美方「錯誤的對華認知和政策」，認為美國會繼續打壓和圍堵中國，不幻想中美關係未來會得到改善。中方在台灣議題上，用詞一次比一次激烈，暗含著中方對美方在台灣議題上持續加碼的舉動，很可能不再容忍，且會有反制措施。