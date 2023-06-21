布林肯到訪後 中：靈活務實推動增加航班

中國外交部發言人毛寧昨天表示，中美兩國主管部門針對增加客運航班問題保持溝通，中方願同美方一道，本著靈活務實的態度，推動增加航班。

中國外長秦剛日前與到訪的美國國務卿布林肯舉行會談。據環球網報導，雙方同意鼓勵擴大兩國人文和教育交流，就增加中美之間客運航班進行積極探討，歡迎更多學生、學者、工商界人士到彼此國家互訪。

路透記者在中國外交部例行記者會詢問雙方將於何時增加客運航班數量。毛寧回答，中美兩國主管部門針對增加客運航班問題保持溝通，「我們也願同美方一道，本著靈活務實的態度，推動增加航班」。

日本野村證券稍早前的報告顯示，目前往返中美的航班次數僅恢復至疫情 前2019年的6%。反觀中國往返埃及、沙烏地阿拉伯和義大利 的航班幾乎重返疫前水準，甚至有所成長。

對此，野村首席中國經濟學家陸挺表示，地緣政治因素在中國出境旅客方面明顯發揮作用。

野村報告援引「飛常準」（Variflight）截至5月22日的數據顯示，與疫情前相較，中國往來埃及的航班次數為116.7%，往來沙烏地達93.3%，義大利為91.6%，英國達72.1%，台灣也有38.9%，但日本僅29.1%，美國更只有5.6%。

另據外電，美國運輸部於5月18日批准中國數個赴美航班，包括中國國航北京至紐約每周一班；東方航空上海洛杉磯 每周一班；廈門航空廈門至洛杉磯每周三班；南方航空廣州至洛杉磯每周二班；其中廈航和南航航班均於5月30日生效。