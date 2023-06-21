李強：盼德獨立自主 蕭茲：反對任何脫鉤

德國總理蕭茲（左）在柏林總理府前歡迎中國總理李強（右），兩人在20日舉行會談，蕭茲表示，德方反對任何形式的「脫鉤」。（美聯社）

當地時間20日，中國國務院總理李強 與德國 總理蕭茲 舉行會談。李強指出，中德經貿合作歷經半個多世紀發展，取得今天的成績實屬不易，為兩國人民帶來實在的利益。希望德方繼續保持開放心態，堅持獨立自主，以國際規則為基礎、以契約精神為原則妥善處理有關問題。蕭茲則表示，德方反對任何形式的「脫鉤」，並強調「去風險」不是「去中國化」。

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據央視報導，李強與蕭茲會談時表示，蕭茲於去年11月訪中，與中國國家主席習近平舉行會談，為中德未來發展指明方向。

李強稱，中德作為有影響力的大國，應更加緊密合作，中方願同德方一道努力，推動中德關係邁上新台階，更好服務兩國發展，並為世界注入更多正能量和穩定性。

具體合作方面，李強表示，中方倡議把應對氣候變化作為今後中德合作的指導理念之一，推動綠色科技、產業合作，探討建立綠色能源產業鏈合理有序的分工格局。

據報導，蕭茲表示，德方歡迎中國實現發展繁榮，這有助於世界和平穩定。他還說，德方反對任何形式的「脫鉤」，去風險不是「去中國化」。

就中德關係，蕭茲指出，德方致力於同中方發展穩定的關係，願進一步加強雙方交往，深化互利合作，在應對氣候變化、綠色發展等領域達成更多合作共識。德方亦支持雙向投資，將為中企赴德投資提供良好營商環境。

另據德國之聲中文網報導，德中總理共同出席20日的新聞發布會上，並沒有安排記者提問環節。一般認為，這一安排是應中國方面的要求做出的。而前不久德國政府推出的國家安全戰略中，將中國稱為「夥伴、競爭者和對手」，但整個新聞發布會上，「對手」一詞並未出現。