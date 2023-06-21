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拜登：布林肯訪中取得進展 中學者：美料續兩手政策

中國新聞組／北京21日電
拜登認為中美雙方「走在正軌上」，進一步稱布林肯這次訪華期間取得了進展。（路透）
拜登認為中美雙方「走在正軌上」，進一步稱布林肯這次訪華期間取得了進展。（路透）

美國國務卿布林肯19日在北京與中國國家主席習近平展開會談，美國總統拜登讚揚布林肯取得了進展，並認為美中關係正走在「正確的道路上」（on the right trail）。外界普遍認為，布林肯訪華是一個「好的開端」，但中國學者認為，美方會繼續說一套做一套，以「兩手」政策處理對華關係。

布林肯在18日前往北京進行兩天訪問，成為5年來首位訪問中國的美國國務卿，也是自拜登2021年1月上任以來，訪中的最高層級美國政府官員。

拜登19日在訪問加州時向記者表示，「他（布林肯）做了很多」，「我們正走在正確的道路上」。當被問及他是否覺得美國取得進展時，拜登回應，「我不是感覺到而已，你們都知道有進展。你們不該這樣問，應該要問有多少進展」。

拜登未說明布林肯此行所達成的實質成果，只說他透過白宮國安顧問蘇利文與布林肯保持聯絡。

華盛頓郵報報導，布林肯之後，緊接著預計訪中的美方高層包括財政部長葉倫、商務部長雷蒙多和白宮氣候變遷特使柯瑞，重中之重當然是11月在舊金山舉行的APEC峰會，場邊能否安排拜登與習近平會談。

柯瑞表示，他已獲邀「近期內」訪問中國，但確切時間未定。他指出，作為世界上兩個最大溫室氣體排放國，美中兩國在應對氣候變化方面必須建立夥伴關係，不讓其他問題上的分歧成為阻力。

中美在經歷數月的針鋒相對後，布林肯訪華顯示雙方希望加強溝通、防止衝突的期望。但有學者仍謹慎提醒，不要期待中美關係會有大的突破。

香港文匯報引述復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯指出，美方會繼續說一套做一套，在處理對華關係上繼續是「兩手」政策，不會有根本性的改變。

吳心伯指出，儘管接下來中美高層互動會增加，氣氛會有所改善，甚至有一些具體問題能得到解決，但不要期待中美關係會有大的突破。因美方的對華認知和對華政策思路沒有改變，依然把中國看作是美國的主要戰略競爭對手，依然以所謂「戰略競爭」，實際上就是遏制打壓來對付中國。

新加坡南洋理工大學公共政策與全球事務課程助理教授駱明輝指出，布林肯訪華後，外界對中美關係可保持「審慎樂觀」。他說，雙方之前釋放不要抱太高期望的訊號，間接降低外界預期，「相信現時在任何空間找到一些共同點，都可以視為勝利。」

美國總統拜登讚揚國務卿布林肯出訪北京的成果。（路透）
美國總統拜登讚揚國務卿布林肯出訪北京的成果。（路透）

布林肯 拜登 柯瑞

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