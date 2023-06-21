我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻吉大哥黃立成 傳買下2500萬洛杉磯豪宅

網紅控炎亞綸「在橫店強迫進入」台北家性愛遭偷拍

劍指中國 歐盟將管控AI等3大新科技輸出

中國新聞組／北京21日電
歐盟執委會提出經濟安全戰略方案。圖為歐盟執委會位於比利時布魯塞爾的總部。(路透)
歐盟執委會提出經濟安全戰略方案。圖為歐盟執委會位於比利時布魯塞爾的總部。(路透)

劍指中國，歐盟執委會20日提出經濟安全戰略方案，除了管控外來投資和關鍵產品出口，也將審查歐洲企業對外投資案，尤其涉及量子電腦、人工智慧和先進半導體三大新科技。

中央社報導，在歐洲聯盟27國領袖即將討論、更新中國政策前，歐盟執行委員會（European Commission）20日向歐盟兩大立法機構—歐洲議會（European Parliament）和歐盟理事會（European Council）提出歐洲經濟安全戰略 （European Economic Security Strategy），料將成為各國爭論重點。

這項方案是月底歐盟高峰會討論最新中國政策的重要一環。

歐盟執委會在新聞稿開宗明義指出，在地緣政治緊張情勢升高、科技移轉加速的背景下，歐盟提出經濟安全戰略目的在降低特定經濟流動的風險。

歐盟執委會主席范德賴恩說：「20日，歐洲成為第一個建立經濟安全戰略的主要經濟體。」她表示，歐盟將透過此方案促進自身競爭力，以「去風險化」（de-risking）工具保護歐洲，以及結交更多夥伴，包括分散貿易對象。

根據這項戰略方案，經濟安全的風險來自四個領域，一是供應鏈韌性，包括能源安全；二是關鍵基礎設施面臨的實體及網路安全風險；三是科技洩漏的風險；四是將經濟依賴關係、經貿脅迫武器化的風險。

雖然執委會的戰略草案只點到俄羅斯侵略烏克蘭後升高經濟安全的挑戰，未提及他國，但從歐盟近年提出關鍵原物料法等試圖降低對中國經濟依賴的政策脈絡，經濟安全戰略主要對象就是中國。

范德賴恩在記者會中坦言，中國確實是這項戰略對象之一，但中國仍是歐盟在因應氣候議題等許多領域的合作對象，大部分的貿易和經濟往來都會如常，經濟安全戰略是聚焦在特定極小的領域。

執委會提出的經濟安全工具主要有三個面向：一是外來投資審查，尤其是投資歐盟境內關鍵基礎設施或併購歐洲重要企業；二是出口管制，尤其涉及軍武科技、間諜軟體等敏感產品。最新的第三種工具則是管控對外投資，以避免歐洲企業將先進關鍵科技輸出到有風險的國家。

至於這些政策工具最想要保護的科技，草案中多次提及三個重要領域：量子電腦、人工智慧和先進半導體。

歐盟國家對於是否要增加更多經濟管制，尤其針對中國，意見仍很分岐。為了說服各國，草案還提到部分歐盟國家透過多邊方式限制出口，以管制先進晶片製造設備及量子電腦設備等關鍵科技的輸出，顯示「經濟政策需要更大彈性以應對當前挑戰」。這指的就是不久前美國成功拉進荷蘭、日本，共同限制晶片製造機器出口到中國。

這套方案也強調將與盟友、夥伴和商業界一起合作。

歐盟 投資 晶片

上一則

出生16天女嬰從天橋被拋下 42歲狠母下月判刑

下一則

中國兌承諾 日本民間團體遊新疆 團費1.6萬人民幣

延伸閱讀

歐盟向成員國再要546億美元 未來4年支援烏克蘭

歐盟向成員國再要546億美元 未來4年支援烏克蘭
歐盟月底峰會前 台灣3部長訪歐洲與中國較勁

歐盟月底峰會前 台灣3部長訪歐洲與中國較勁
地中海移民潮湧現 突尼西亞總統：拒成歐洲邊防

地中海移民潮湧現 突尼西亞總統：拒成歐洲邊防
加拿大野火無緩和跡象 歐盟、美國各派數百消防員協助

加拿大野火無緩和跡象 歐盟、美國各派數百消防員協助

熱門新聞

南韓網紅邊娥英在柬埔寨去世。（取材自微博）

傷痕累累…韓美女網紅慘死柬埔寨 中國籍夫婦裹紅布棄屍

2023-06-13 09:30
外界發現，中國國家主席習近平19日接見美國國務卿布林肯時獨坐橫排中央主席位，美中官員分坐左右兩排，與以往慣例不同。(美聯社)

習近平「獨坐主席位」接見布林肯 美中官員坐兩側

2023-06-19 09:12
外界發現，中國國家主席習近平19日接見美國國務卿布林肯時獨坐橫排中央主席位，美中官員分坐左右兩排，與以往慣例不同。(新華社)

沒比較沒傷害 習近平見3位美國務卿 布林肯座位安排最尷尬

2023-06-19 20:05
(取自搜狐新聞)

男舞者全裸？孔雀舞「不雅」爭議 楊麗萍回應了

2023-06-15 15:39
視頻中，一名女子邊拍視頻邊質問快遞員，稱她埋頭簽字時，快遞員把他自己的褲子脫了，然後在她後面侮辱她。（視頻截圖）

趁50歲阿姨簽字時 四川20歲快遞員把褲子脫了 下場被熱議

2023-06-16 07:30
微軟創辦人比爾蓋茲時隔4年訪問中國，15日在北京發表演講。(取材自中國科學報/蓋茲基金會供圖)

30年訪中至少20次 蓋茲4理由獲北京最高規格禮遇

2023-06-17 02:30

超人氣

更多 >
不是咖啡或李子汁 長期避免便秘的頭號飲料是它

不是咖啡或李子汁 長期避免便秘的頭號飲料是它
家裝太陽能板省錢嗎？ 華人怒：每年隱藏費用近千元

家裝太陽能板省錢嗎？ 華人怒：每年隱藏費用近千元
長壽研究員追求不老丸 但最佳藥方也最簡單 是「這3字」

長壽研究員追求不老丸 但最佳藥方也最簡單 是「這3字」
獨家專訪／21歲劉憶佳遊德遇害 爸爸嘆：最痛的父親節

獨家專訪／21歲劉憶佳遊德遇害 爸爸嘆：最痛的父親節
4死2重傷 曼哈頓華埠麥地臣街電單車店引發住宅大火

4死2重傷 曼哈頓華埠麥地臣街電單車店引發住宅大火