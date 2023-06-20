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會見布林肯 習近平獨坐主席位 中美官員分坐兩側「聽訓」

中國新聞組／北京20日電
中國國家主席習近平19日接見美國國務卿布林肯時獨坐橫排中央主席位，美中官員分坐左右兩排，與以往慣例不同。(美聯社)
中國國家主席習近平19日接見美國國務卿布林肯時獨坐橫排中央主席位，美中官員分坐左右兩排，與以往慣例不同。(美聯社)

中國國家主席習近平19日下午在北京人民大會堂接見美國國務卿布林肯（Antony Blinken），央視畫面曝光後，外界關注到，習近平獨坐在橫排中央主位，左右兩直排則分別是以布林肯、王毅為首的美中官員分坐，迥異以往習接見外賓方式。有媒體分析，從習的談話到本次座位安排，凸顯習的權威性，顯示習要與美國「平起平坐」。

綜合媒體報導，布林肯此次訪問北京的官方公開行程中，「習布會」一度成為懸念。直到會前一小時，中方才通知美方會面時間。

在座位安排上，習近平過去會見美國務卿，無論是2015年凱瑞、2017年提勒森，至2018年龐培歐，都是採圓弧型沙發座位，沒有桌子，習近平與美國務卿分坐左右的主位。然而，這次習近平接見布林肯，儘管地點選在人民大會堂的同一個廳，但改成ㄇ字型長桌，習坐正中間，中美官員分坐兩側「聽訓」，明顯呈現出主從關係。

而據央視播出習近平在會見時的開場致辭，習近平向布林肯說，中共中央外辦主任王毅及國務委員秦剛和你（布林肯）進行了長時間會談，雙方討論「坦誠深入」，中方「表明了立場」。雙方同意共同落實好他與美國總統拜登（Joe Biden）在峇里島達成的共識。雙方在一些具體問題上取得進展，達成共識，「這很好」。

習近平又說，國與國交往「在乎尊重，以誠相待」，希望「國務卿先生」（布林肯）這次訪中，能夠為穩定中美關係，多發揮積極作用。

習近平此次座位安排及談話，有分析聯想到2021年3月中美國安高層在阿拉斯加的經典談判，當時的中共中央外事辦主任楊潔篪公開嗆話布林肯，「你們沒有資格在中國的面前說，你們從實力的地位出發…美國沒資格居高臨下對中國說話，因為中國人是不吃這一套的」。楊潔篪這樣的發言，出自習近平「中美新型大國關係」的思路，習於2013年6月首次對當時美國總統歐巴馬提出，不過美國一直不願正面肯定此說法。

分析稱，習近平對美國的措詞，反映中國戰略格局的變化，2013年6月，剛上任不久的習對美國說「寬廣的太平洋有足夠空間容納中美兩個大國」，到了2022年11月，習近平對拜登說「寬廣的地球完全容得下中美各自發展」，此次也延續此說法，習的戰略野心從太平洋擴展到整個地球。

時任美國國務卿的凱瑞2015年訪問北京時，與習近平分坐左右主位。(取材自推特)
時任美國國務卿的凱瑞2015年訪問北京時，與習近平分坐左右主位。(取材自推特)
時任美國國務卿的龐培歐於2018年訪問北京時，與習近平分坐左右主位。(取材自美國...
時任美國國務卿的龐培歐於2018年訪問北京時，與習近平分坐左右主位。(取材自美國駐華使館推特)

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