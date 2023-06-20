李強晤德總統：最大風險是不合作 紐時：中將製造歐美隔閡

中國國務院總理李強19日在柏林總統府會見德國總統史坦麥爾。(新華社)

中國國務院總理李強 訪抵德國 ，並舉行第七輪中德政府磋商，新華社報導，李強19日抵達柏林布蘭登堡機場 ，德國安排禮兵沿紅地毯兩側列隊致敬，德國政府代表和中國駐德大使吳懇到機場迎接。李強在柏林向德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）說，中德沒有根本利害衝突，中方一貫支持開放合作，並認為「最大的風險是不合作，最大的安全隱患是不發展」。

報導指出，李強向史坦麥爾說，他這次訪德並與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）共同主持第7輪中德政府磋商，就是為了落實兩國元首共識，「持續增信釋疑」，挖掘雙邊合作新機遇。

史坦麥爾向李強表示，德國願做中國「可信任的合作夥伴」，共同維護貿易自由化，應對氣候變化等挑戰。德方「反對脫鉤，反對任何形式的陣營對抗」。

紐約時報報導指出，對德國來說，這次會議將是宣示新立場的機會，即中國仍然是其最重要的經濟夥伴之一，但也是一個「系統性競爭對手」。

報導指出，如今來自美國要求與德國結盟對抗北京的壓力越來越大，如何在這樣的壓力之下與中國保持必要的經濟聯繫，是德國仍在努力掌握的平衡之道。

一名德國官員私下稱這是柏林的「三體問題」：華盛頓是其安全保障者，他們再也不能奢望把經濟利益和政治利益分開對待。經濟後果將更為嚴重，超過100萬個德國就業崗位直接依賴中國，近一半的德國製造業企業的部分供應鏈依賴於中國。

對中國來說，這是一個說服其最大的歐洲貿易夥伴堅持一切如常的機會——並且在柏林和華盛頓之間製造隔閡；「他們需要讓歐洲人盡可能地遠離美國人，」墨卡托中國研究所執行主任胡謐空(Mikko Huotari)表示：「在這方面，德國發揮著巨大的作用。」

此前，德國政府14日首度發表國家安全戰略報告，將中國定位為「夥伴、競爭者和敵對體制」。報告並直指，中國正試圖以各種方式重塑現有以規則為基礎的國際秩序，以愈來愈大的力道確立區域主導地位，一次又一次與德國的利益和價值觀背道而馳。