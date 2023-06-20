雷根號再入南海 解放軍5艦「包餃子」式跟蹤監視

美國海軍航母雷根號傳出再度進入南海。(路透資料照片)

中國與菲律賓因南海仁愛礁衝突緊張之際，美國與日、法、加在中國東海進行4國海上聯合演習，還在14日派出雷根號（CVN-76）航母戰鬥群進入南海；但解放軍 同時派出5艘艦艇在周遭密切監視，自媒體指出，網友將這一情形稱為對雷根號的「包餃子 」操作，讓雷根號航母戰鬥群很難在南海做出什麼「出格」的事。

中國自媒體軍事專欄「單手搓核彈 」 19日指出，距離上次「尼米茲」號航母進入南海不久後，美國短期內再次派出航母戰鬥群進入中國南海，據衛星圖像顯示，雷根號剛通過巴士海峽後就徑直駛向南海的黃巖島周邊海域演習，「顯然是在為菲律賓撐腰」。

據了解，當時中國海軍唯一一艘能作戰部署的航母「山東艦」已北上不在南海，解放軍緊急調集5艘軍艦就近監視。

此次「雷根」號航母戰鬥群大概由4-5艘水面艦艇組成，而據開源衛星圖像顯示，17日上午，在南海黃岩島以西不遠處活動的雷根號航母所在的區域，共發現10艘水面艦艇，因此判斷解放軍應該派出至少5艘軍艦全程「圍觀監視」對雷根號航母戰鬥群。

文章指出，即使是不算周邊區域隨時可來支援的中國軍艦及軍機等，單就緊貼著雷根號的至少5艘中國海軍水面艦艇，數量甚至都比雷根號航母戰鬥群還多，網友直稱「包餃子」操作，讓雷根號航母戰鬥群在這種情況下，也很難再在南海做出什麼出格的事。

文章並指出，不管是美國航母進入中國南海耀武揚威，還是挑釁式的聯合軍演，中國都不會再慣著美國，會派出對等或者更多的軍事力量密切監視，保證讓美國不能興風作浪。