我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿里巴巴換帥 張勇9月卸任董事長和CEO

美中關係陰影下 留學生為斷航、遭限制行動盤算

雷根號再入南海 解放軍5艦「包餃子」式跟蹤監視

中國新聞組／北京20日電
美國海軍航母雷根號傳出再度進入南海。(路透資料照片)
美國海軍航母雷根號傳出再度進入南海。(路透資料照片)

中國與菲律賓因南海仁愛礁衝突緊張之際，美國與日、法、加在中國東海進行4國海上聯合演習，還在14日派出雷根號（CVN-76）航母戰鬥群進入南海；但解放軍同時派出5艘艦艇在周遭密切監視，自媒體指出，網友將這一情形稱為對雷根號的「包餃子」操作，讓雷根號航母戰鬥群很難在南海做出什麼「出格」的事。

中國自媒體軍事專欄「單手搓核彈」 19日指出，距離上次「尼米茲」號航母進入南海不久後，美國短期內再次派出航母戰鬥群進入中國南海，據衛星圖像顯示，雷根號剛通過巴士海峽後就徑直駛向南海的黃巖島周邊海域演習，「顯然是在為菲律賓撐腰」。

據了解，當時中國海軍唯一一艘能作戰部署的航母「山東艦」已北上不在南海，解放軍緊急調集5艘軍艦就近監視。

此次「雷根」號航母戰鬥群大概由4-5艘水面艦艇組成，而據開源衛星圖像顯示，17日上午，在南海黃岩島以西不遠處活動的雷根號航母所在的區域，共發現10艘水面艦艇，因此判斷解放軍應該派出至少5艘軍艦全程「圍觀監視」對雷根號航母戰鬥群。

文章指出，即使是不算周邊區域隨時可來支援的中國軍艦及軍機等，單就緊貼著雷根號的至少5艘中國海軍水面艦艇，數量甚至都比雷根號航母戰鬥群還多，網友直稱「包餃子」操作，讓雷根號航母戰鬥群在這種情況下，也很難再在南海做出什麼出格的事。

文章並指出，不管是美國航母進入中國南海耀武揚威，還是挑釁式的聯合軍演，中國都不會再慣著美國，會派出對等或者更多的軍事力量密切監視，保證讓美國不能興風作浪。

解放軍 餃子 核彈

上一則

「鼠頭鴨脖」涉事企業 經營逾700高校食堂 年營收直逼海底撈

下一則

李強晤德總統：最大風險是不合作 紐時：中將製造歐美隔閡

延伸閱讀

東協10國9月南海聯合軍演 展現區域團結

東協10國9月南海聯合軍演 展現區域團結
東協10國9月南海聯合軍演 分析：共同向中國示威

東協10國9月南海聯合軍演 分析：共同向中國示威
台日情資比對 解放軍封控攻台「鉗形戰術」現形

台日情資比對 解放軍封控攻台「鉗形戰術」現形
控制「一島三峽」解放軍展現能力 未來恐有更多行動

控制「一島三峽」解放軍展現能力 未來恐有更多行動

熱門新聞

南韓網紅邊娥英在柬埔寨去世。（取材自微博）

傷痕累累…韓美女網紅慘死柬埔寨 中國籍夫婦裹紅布棄屍

2023-06-13 09:30
外界發現，中國國家主席習近平19日接見美國國務卿布林肯時獨坐橫排中央主席位，美中官員分坐左右兩排，與以往慣例不同。(美聯社)

習近平「獨坐主席位」接見布林肯 美中官員坐兩側

2023-06-19 09:12
(取自搜狐新聞)

男舞者全裸？孔雀舞「不雅」爭議 楊麗萍回應了

2023-06-15 15:39
視頻中，一名女子邊拍視頻邊質問快遞員，稱她埋頭簽字時，快遞員把他自己的褲子脫了，然後在她後面侮辱她。（視頻截圖）

趁50歲阿姨簽字時 四川20歲快遞員把褲子脫了 下場被熱議

2023-06-16 07:30
微軟創辦人比爾蓋茲時隔4年訪問中國，15日在北京發表演講。(取材自中國科學報/蓋茲基金會供圖)

30年訪中至少20次 蓋茲4理由獲北京最高規格禮遇

2023-06-17 02:30
中銀證券首席經濟學家管濤表示，中國人民幣對美元匯率再度跌破7，人行為何只說不做是有原因的。（中通社）

管濤：人民幣再度破7後 人行為何只說不做

2023-06-18 13:23

超人氣

更多 >
50歲後骨質流失加劇 應每天吃這食物預防

50歲後骨質流失加劇 應每天吃這食物預防
習近平「獨坐主席位」接見布林肯 美中官員坐兩側

習近平「獨坐主席位」接見布林肯 美中官員坐兩側
遭黃子佼指控脅迫吸毒 大小Ｓ火速發聲明將採法律捍衛

遭黃子佼指控脅迫吸毒 大小Ｓ火速發聲明將採法律捍衛
洛縣華人夜總會遇刺亡 坊傳死者餐廳大廚

洛縣華人夜總會遇刺亡 坊傳死者餐廳大廚
沒比較沒傷害 習近平見3位美國務卿 布林肯座位安排最尷尬

沒比較沒傷害 習近平見3位美國務卿 布林肯座位安排最尷尬