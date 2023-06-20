關注布林肯見習近平 日本尋求與中國峰會

日本首相岸田文雄。（取材自中央社/共同社提供）

美國國務卿布林肯 訪問中國，日本 政府亦高度關注中美對話的走向。日本共同社報導，日本將在安保層面與美國保持一致步調，同時力圖促進中日對話。或借年內將有國際會議在印度 和美國等地召開之機，日方正在摸索舉行中日高峰會晤的機會。

另據日本經濟新聞報導，日本首相岸田文雄18日在母校早稻田大學演講，回答學生提問時說：「我也在思考訪問中國一事。」

由於中國在東海、南海企圖改變現狀，岸田在演講時說：「日本要求中國做出負責任的行動。」他還說：「希望日中兩國之間能推動具建設性及穩定性的關係，這是我的基本想法。」

報導說，今年8月上中旬，中共現任及卸任高幹將有討論國政重要課題的「北戴河會議」，這段期間中國的外交活動很少。如果日中領袖會談8月無法舉行，可能要等到9月在印度召開的20國集團（G20）領袖峰會，或是11月在美國舊金山舉行的亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會時。

日本政府曾有一段苦澀的記憶，就是1971年美國政府在與中國極機密交涉後，閃電宣布美國總統尼克森將訪問中國。此計畫到公布前最後一刻才讓日本政府知曉，日本政府倍感震撼。1972年2月尼克森訪中，協商美中建交。

日本政府相關人士表示，現在期盼美中重啟對話能成為重新調整日中關係的契機。

每日新聞報導，對於布林肯訪中，日本政府發言人、官房長官松野博一在例行記者會上表示，美中關係的穩定對國際社會極為重要，日本期盼在與同盟國美國強固互信關係之下，推動各項合作，同時要求中國負起身為大國的責任。

對於岸田訪中一事，松野僅說：「現階段未做任何決定。」