沒比較沒傷害 習近平見3位美國務卿 布林肯座位安排最尷尬
中國國家主席習近平19日在北京人民大會堂接見美國務卿布林肯（Antony Blinken）。會場中不論是各人座位安排、牆壁掛飾到裝飾中空橢圓形長桌的荷花，都引起外界注意。將以往同類會面安排比較的話，難免令人聯想到，中方是不是通過布置傳達什麼訊息？
香港媒體報導，這大概是習近平首次在會見美國務卿選用這種座位安排。習近平坐在中空橢圓形長桌的一端，中國外交團隊成員在長桌一邊就座，另一邊坐的是以布林肯為首的美方外交團隊成員。
從這個角度看過去，誰是此次會面「主談人」，一目瞭然，布林肯反而像到北京聽訓。
美國前總統川普（Doanld Trump）時代的國務卿龐培歐（Mike Pompeo）2018年訪問北京，習近平當時也是在北京人民大會堂會見龐培歐。沒比較沒有傷害，五年前習近平與龐培歐會面，兩人並排分別坐在兩張沙發，平起平坐，氣氛看似友好。
時任美國務卿的柯瑞（John Kerry）2015年訪華時，也是和習近平分別坐在並排的兩張沙發，他們中間也擺放了一個茶几。
對比上述照片，再看看今年「習布會」，中方選用長形會議桌供雙方代表就座，又安排布林肯坐在長桌右側最接近「主席位」的位置，難免讓人猜想，這是刻意拉開的「距離感」。
有分析認為，座位安排代表北京在處理對美關係發生了很大的變化，或想藉著有關安排表達中方立場。
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