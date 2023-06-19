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申入CPTPP 中已遞交文件

記者陳政錄／綜合報導
對於外界有聲音認為中國難以達到CPTPP高標準，但王受文強調，中國有能力達到。（中新社）
對於外界有聲音認為中國難以達到CPTPP高標準，但王受文強調，中國有能力達到。（中新社）

在「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）將於7月中於紐西蘭召開執委會前，中國商務部副部長兼國際貿易談判代表王受文17日表示，中國政府已遞交了加入CPTPP的交流文件，目前正在推進加入進程，包括梳理所需的改革和要修改的法律法規，重申中國有意願、有能力加入CPTPP。

CPTPP將於今年7月15日在紐西蘭召開執委會，申請加入的新成員國，需在會議中爭取以共識決通過，成立工作小組展開後續談判。

綜合媒體報導，王受文17日在北京參加2023年APEC工商領導人中國論壇期間透露，中國正在推進加入CPTPP進程，對CPTPP的2300多個條款進行深入全面的研究和評估，梳理加入CPTPP需要進行的改革措施和需要修改的法律法規。

他表示，中國已在國內主動對接CPTPP的高標準，實施相關領域改革開放的先行先試，「有意願、有能力」加入CPTPP；並稱中國的加入會給所有成員帶來利益，也將為亞太地區的貿易投資自由化增加新動力。

王受文並稱，中國將繼續推進高水準開放，目前已基本放開製造業外資准入，正全面有序開放服務業，未來將合理縮減外資准入負面清單，推出自貿試驗區和全國範圍內的跨境服務貿易負面清單。同時大力吸引外資，歡迎外資企業投資興業，「投資中國意味著將獲得14億人的巨大市場」。

CPTPP目前的成員國包括加拿大、墨西哥、智利、祕魯、紐西蘭、澳洲、汶萊、新加坡、馬來西亞、越南及日本。

投資 新加坡 越南

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