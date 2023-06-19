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外媒稱布林肯訪中 或助縮窄分歧 下機「沒紅毯」受矚

中國新聞組／北京19日電
秦剛在釣魚台國賓館門前迎接布林肯，外媒指兩人見面時氣氛良好。（路透）
秦剛在釣魚台國賓館門前迎接布林肯，外媒指兩人見面時氣氛良好。（路透）

美國國務卿布林肯展開訪華行，外媒多認為中美關係不會因此有實質突破，但或許能為中美縮窄分歧提供空間。但美對中的圍堵遏制迄未鬆動，兩國只能盡量避免惡性競爭。而中對美的不滿則多年少見，互聯網上充斥著嘲諷布林肯訪華的言論，並指布林肯下機時「沒有紅毯，只有紅線」的待遇是中國給他的「下馬威」，連官媒央視「新聞聯播」也未報導他的消息。

布林肯昨天下午在釣魚台國賓館與國務委員兼外交部長秦剛會談，文匯報報導，外媒均指兩人見面時氣氛良好，認為布林肯此行有望為中美兩國縮窄在不同議題上的分歧提供空間。英國衛報指布林肯此行希望建立中美間的溝通渠道。路透指秦剛在釣魚台國賓館門前迎接布林肯，而非在國賓館內，與傳統做法有別；分析認為布林肯此行將為未來數月中美更多雙邊會晤鋪路。

華爾街日報認為，外界普遍不認為兩國關係會有實質突破，但或許布林肯此行將成為中美元首未來會面的契機。英國金融時報指布林肯此行是修復兩國關係最有希望的跡象。美國中央情報局（CIA）前高級中國問題專家韋德寧稱此次訪問將結束中美一段「極度尖銳」的時期。

新加坡「聯合早報」副總編輯韓詠紅發表評論稱，中美關係在4個月內已發生一次質變，美國對中國的圍堵遏制一點都沒鬆動，而中國對中美關係的態度已根本性改變，當前的不滿多年少見，兩國能做的是盡量避免惡性競爭，在敏感問題上尤其要避免誤判。

中國官媒環球時報昨天發表社評指出，布林肯此行「一波三折」凸顯中美關係眼下高度複雜和困難的處境。儘管各方對布林肯訪華取得突破的「預期很低」，但據雙方第一天會談後傳出的信息，給國際社會帶來了一定的積極預期。而是否有助於推動中美關係回到兩國元首在巴厘島達成的共識，將是判斷布林肯訪問成功還是失敗的黃金標準。

社評並指出，中國人對於布林肯訪華的心態確實變了，但這並不意味著中國拒絕接觸和改善中美關係。恰恰相反，中國人對中美關係的穩定和改善更有戰略定力和耐心，更看重美方的誠意和富有成效的舉措。

如同環時社評所言，中國互聯網上的民間輿論對布林肯此訪的期待值並不高。許多評論圍繞布林肯下機時「地上沒有紅毯，只有紅線」、「沒有高規格歡迎隊伍」做文章，認為中國給了布林肯一個「下馬威」，並提醒布林肯不要觸碰到中國的底線；帝吧官微還嘲諷布林肯在中國父親節這天來訪是「最起碼孝到了」。

另據香港01，昨晚播出的央視「新聞聯播」並未報導布林肯訪華，但新華社、新京報等均有報導。

布林肯 釣魚台 秦剛

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