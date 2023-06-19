布林肯訪華 美媒稱「對華優勢」 華春瑩：脅迫
美國國務卿布林肯訪華行程正式開始前，美國彭博社16日在一篇題為「中國最好聽聽布林肯要說的話」的評論文章中稱「中國正在犯錯」，聲稱美國擁有的「強大的軍事和經濟優勢」可以在地緣政治上保持長期「對華優勢」。對此，中國外交部部長助理、發言人華春瑩批這篇文章對於中國讀者來說是一種「脅迫」。
彭博社在這篇評論文章中宣稱，布林肯將在訪華期間爭取建立「護欄」，即防止美國和中國軍隊之間發生意外衝突的保障措施。
綜合環球時報、觀察者網報導，對於彭博社這篇文章，華春瑩17日在推特上發文駁斥，並表示文章作者可能需要上一堂歷史和地理課。
「如果中國和美國之間發生意外的軍事衝突，它不會是由中國採取挑釁行動，例如向洛杉磯或加利福尼亞沿海派遣軍艦和戰機引起的。」華春瑩說，「相反，這種衝突將由接近中國領土的美國軍艦或戰機引發。在與中國這樣的大國打交道時，相互尊重是基本的原則。」
華春瑩還寫道，「文章斷言中國不具備反擊的手段和意願？我不知道作者是否了解中國在朝鮮戰爭中抵禦美國侵略的英勇表現？另外，美國有沒有在越南、伊拉克或阿富汗贏得過任何一次勝利？中國將面臨更多制裁？美國已經制裁了1.2萬多個實體，它從中得到了什麼？」
華春瑩警告說，任何人想要在自己毫髮無損的情況下傷害中國，這是癡心妄想，「中國始終歡迎對話，但同時，無論在何時何地，我們都會毫不猶豫地捍衛自身合法正當權利。」
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