布林肯訪華 美媒稱「對華優勢」 華春瑩：脅迫

華春瑩在社交平台上傳中國國務委員兼外長秦剛與美國國務卿布林肯在北京會談前握手的照片。（推特截圖）

美國國務卿布林肯 訪華行程正式開始前，美國彭博社16日在一篇題為「中國最好聽聽布林肯要說的話」的評論文章中稱「中國正在犯錯」，聲稱美國擁有的「強大的軍事和經濟優勢」可以在地緣政治上保持長期「對華優勢」。對此，中國外交部部長助理、發言人華春瑩 批這篇文章對於中國讀者來說是一種「脅迫」。

彭博社在這篇評論文章中宣稱，布林肯將在訪華期間爭取建立「護欄」，即防止美國和中國軍隊之間發生意外衝突的保障措施。

綜合環球時報、觀察者網報導，對於彭博社這篇文章，華春瑩17日在推特上發文駁斥，並表示文章作者可能需要上一堂歷史和地理課。

「如果中國和美國之間發生意外的軍事衝突，它不會是由中國採取挑釁行動，例如向洛杉磯或加利福尼亞沿海派遣軍艦和戰機引起的。」華春瑩說，「相反，這種衝突將由接近中國領土的美國軍艦或戰機引發。在與中國這樣的大國打交道時，相互尊重是基本的原則。」

華春瑩還寫道，「文章斷言中國不具備反擊的手段和意願？我不知道作者是否了解中國在朝鮮戰爭中抵禦美國侵略的英勇表現？另外，美國有沒有在越南 、伊拉克或阿富汗贏得過任何一次勝利？中國將面臨更多制裁？美國已經制裁了1.2萬多個實體，它從中得到了什麼？」

華春瑩警告說，任何人想要在自己毫髮無損的情況下傷害中國，這是癡心妄想，「中國始終歡迎對話，但同時，無論在何時何地，我們都會毫不猶豫地捍衛自身合法正當權利。」