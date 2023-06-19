中經濟復甦疲軟 多家外銀下調預測 渣打：全年保5

中國經濟數據趨緩，多家投資銀行下調成長率預測。圖為上海外灘觀景台人潮。（中央社資料照片）

中國官方陸續發布5月經濟數據，但數字遠不及預期，相較今年第一季，復甦力道減弱，引發市場關注。第二季以來，中國經濟情勢持續低迷，市場信心下滑，引發多家國際投資銀行紛紛下調今年中國經濟成長率預測，其中更有銀行大幅調降0.6個百分點。

綜合香港經濟日報等報導，瑞銀在近期發布的最新報告中，將中國今年的經濟成長率預測由5.7%，下調至5.2%，主要理由是中國房市反彈減弱及消費復甦的動能消失。該報告同時將中國明年經濟成長率預測，由5.2%，下調至5%。

報導引述瑞銀首席中國經濟學家汪濤指出，由於基期效應消退，因此今年5月中國各項經濟數據的成長速度放慢，且今年6月至今沒有明顯改善，因此第二季經濟成長率可能較之前的預期更低。她表示，從第二季開始，消費動能持續放緩，加上下半年房地產 市場存在比較大的不確定性，對經濟表現都可能造成影響。

瑞銀表示，今年7月中共中央政治局會議，將是關注一籃子政策或重大政策基調變化的關鍵。隨著中國人民銀行開始降息，一些二線城市已放寬房地產政策，7月下旬之前可能會宣布更多措施。

瑞銀稱，中國國務院 及其主要部門正在推動包括降低部分稅費、准入壁壘、交易成本等提振信心的措施。任何重大的財政政策支持可能仍需等到政治局會議。

近期美銀也跟進調降中國的全年經濟成長率預測，由6.3%下調至5.7%，下修0.6個百分點。美銀指出，出口情形在短期內可能還會進一步放慢，導致中國全年出口出現溫和收縮。

美銀報告稱，預料中國將在短期內發布更加寬鬆的新政以支持消費。

渣打銀行將中國今年經濟成長率預測由5.8%降至5.4%，但認為第三與第四季的經濟成長速度將會明顯優於今年上半年。報告指出，由於比較基期低，因此中國今年要達到「全國兩會 」設定的全年經濟成長5%目標並不困難。