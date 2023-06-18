中國籍研究員在日被捕 涉千人計畫

在日研究員權恒道（左），涉洩密遭警方逮捕。（取材自北京理工大學）

日媒報導，參與調查的相關人士透露，涉嫌洩露先進技術情報遭日本 警方逮捕的中國籍研究員權恒道，疑似參與中國政府吸收海外優秀研究人員的「千人計畫」。

中央社引述日本NHK報導，日本警視廳懷疑59歲的權恒道可能將情報洩露作為對母國的技術貢獻的一環，正展開詳細調查，權恒道面對警詢否認相關指控。

權恒道是日本國立研究開發法人「產業技術綜合研究所」高級主任研究員，日警認為有將本身研究有關氟化合物的先進技術情報，以電子郵件方式傳送給中國化學產品製造公司，日前依涉嫌違反「不正競爭防止法」（日本保護智慧財產權及維持競爭秩序重要法律之一）逮捕。

環球時報旗下微信公眾號「補壹刀」撰文，指日韓在卡住技術和晶片 的同時，開始對中國搞出「卡人」一招。文章指，日媒在報導中渲染稱，權恒道在「產總研」擔任高級主任研究員的同時，還曾在中國「國防七校」之一的北京理工大學兼任過教授，疑似參與中國國家級科研項目，「是強行想把這位研究員與中國軍方掛上聯繫」。

文章中更指日媒將俄羅斯 和中國描述為「極力獲取日本技術機密」國家，這種做法，顯然會讓日本民眾對俄羅斯和中國增加負面印象。

一名三星電子的前高管遭到起訴，罪名是涉嫌竊取該公司的技術以在中國建立「山寨版」晶片工廠，「補壹刀」指是美國韓國晶片豁免時，韓國同一天宣布起訴在中國建晶片廠的三星前高管，這是不是韓國的「投桃報李」？