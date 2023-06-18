我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遊德遇惡男被拋山谷 倖存華女出院 遇難華女家人抵德國

中僅派司長接機 布林肯來訪 北京冷臉以待

中國籍研究員在日被捕 涉千人計畫

中國新聞組／北京18日電
在日研究員權恒道（左），涉洩密遭警方逮捕。（取材自北京理工大學）
在日研究員權恒道（左），涉洩密遭警方逮捕。（取材自北京理工大學）

日媒報導，參與調查的相關人士透露，涉嫌洩露先進技術情報遭日本警方逮捕的中國籍研究員權恒道，疑似參與中國政府吸收海外優秀研究人員的「千人計畫」。

中央社引述日本NHK報導，日本警視廳懷疑59歲的權恒道可能將情報洩露作為對母國的技術貢獻的一環，正展開詳細調查，權恒道面對警詢否認相關指控。

權恒道是日本國立研究開發法人「產業技術綜合研究所」高級主任研究員，日警認為有將本身研究有關氟化合物的先進技術情報，以電子郵件方式傳送給中國化學產品製造公司，日前依涉嫌違反「不正競爭防止法」（日本保護智慧財產權及維持競爭秩序重要法律之一）逮捕。

環球時報旗下微信公眾號「補壹刀」撰文，指日韓在卡住技術和晶片的同時，開始對中國搞出「卡人」一招。文章指，日媒在報導中渲染稱，權恒道在「產總研」擔任高級主任研究員的同時，還曾在中國「國防七校」之一的北京理工大學兼任過教授，疑似參與中國國家級科研項目，「是強行想把這位研究員與中國軍方掛上聯繫」。

文章中更指日媒將俄羅斯和中國描述為「極力獲取日本技術機密」國家，這種做法，顯然會讓日本民眾對俄羅斯和中國增加負面印象。

一名三星電子的前高管遭到起訴，罪名是涉嫌竊取該公司的技術以在中國建立「山寨版」晶片工廠，「補壹刀」指是美國韓國晶片豁免時，韓國同一天宣布起訴在中國建晶片廠的三星前高管，這是不是韓國的「投桃報李」？

日本 晶片 俄羅斯

上一則

調查：香港85%上班族過勞 倡設下班「離線權」

下一則

星巴克頻催註冊會員遭約談 被指違個資法

延伸閱讀

涉醫保欺詐 華人藥房業者被捕控罪

涉醫保欺詐 華人藥房業者被捕控罪
日本大使被太太「擊敗了」 莫迪：輸了不必在意

日本大使被太太「擊敗了」 莫迪：輸了不必在意
上傳兒童色情照 新州兼職特別警察被捕

上傳兒童色情照 新州兼職特別警察被捕
「千人計畫」成員？在日的中國籍研究員涉洩密被捕

「千人計畫」成員？在日的中國籍研究員涉洩密被捕

熱門新聞

翟欣欣離婚索討千萬，疑致夫跳樓自殺，一審判她退還男方上千萬財產。（取材自百度百科）

閃婚41天就離 她索要千萬財產逼死丈夫 家屬6年後等來正義

2023-06-10 14:25
南韓網紅邊娥英在柬埔寨去世。（取材自微博）

傷痕累累…韓美女網紅慘死柬埔寨 中國籍夫婦裹紅布棄屍

2023-06-13 09:30
田豐母親一直在尋找她失蹤的兒子。（取材自新民周刊）

又見中國留學生失蹤 他在加拿大失蹤半年 被發現已成遺體

2023-06-10 13:10
綜合中媒12日晚間報導，有多位中國太陽能從業人員在落地德國慕尼黑機場後被帶走。圖為德國慕尼黑機場。本報資料照片

中國太陽能界驚魂 多位從業人員在慕尼黑機場被帶走

2023-06-12 09:15
這張珍貴的全家福，章榮高無比珍視。（取材自大象新聞）

章瑩穎遇難6年 男友至今未婚 父直播賺生活費遭網暴

2023-06-11 09:00
(取自搜狐新聞)

男舞者全裸？孔雀舞「不雅」爭議 楊麗萍回應了

2023-06-15 15:39

超人氣

更多 >
賊猖狂到家門口偷信盜社安號 華人身分屢被冒用

賊猖狂到家門口偷信盜社安號 華人身分屢被冒用
忘記參加過葬禮？拜登發表槍枝安全演講 收尾一句「天佑女王」引困惑

忘記參加過葬禮？拜登發表槍枝安全演講 收尾一句「天佑女王」引困惑
協助美國經濟力抗升息衝擊的四支柱 三根已動搖

協助美國經濟力抗升息衝擊的四支柱 三根已動搖
3星座提分手超絕情：獅子冷酷、水瓶一秒轉頭走 這星座最冷漠

3星座提分手超絕情：獅子冷酷、水瓶一秒轉頭走 這星座最冷漠
科羅拉多州18歲少女隆乳亡 韓裔醫師被判過失殺人未遂

科羅拉多州18歲少女隆乳亡 韓裔醫師被判過失殺人未遂