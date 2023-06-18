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菲律賓司令偷登南海仁愛礁 升旗宣示主權

中國新聞組／北京18日電
近日，菲律賓西部軍區司令卡洛斯中將（Alberto Carlos）無視中方的軍事威脅登上仁愛礁。（取材自推特）
近日，菲律賓西部軍區司令卡洛斯中將（Alberto Carlos）無視中方的軍事威脅登上仁愛礁。（取材自推特）

隨著美、菲關係日趨緊密，中國在南海對菲律賓的威懾愈來愈薄弱。近日，菲律賓西部軍區司令卡洛斯中將（Alberto Carlos）無視中方的軍事威脅登上仁愛礁。

據中媒報導，卡洛斯早前悄悄登上仁愛礁，還在坐灘的「馬德雷山」號上拍下多張合影。報導指，菲律賓利用兩艘軍艦打掩護，卡洛斯則換乘一艘向漁民租借的木船，喬裝打扮混過中方檢查悄悄登礁。

據報導，卡洛斯抵達仁愛礁附近海域之後，在菲律賓海岸警衛隊的兩艘船隻的掩護之下，悄然接近仁愛礁，喬裝打扮後換乘了菲律賓的漁船，最終躲過了中方艦隻的偵查，登上了在仁愛礁擱淺的「馬德雷山號」，並且帶領船上的菲軍，升起了菲律賓國旗。

據據菲媒報導，卡洛斯當天參與了菲海軍的每月補給任務，並坐上已執行近30次補給任務的24米木船，全程由兩艘菲律賓海岸警衛隊船隻護送。

監察南海動向的史丹福大學南海妙手計畫負責人鮑爾（Ray Powell）表示，當天中國海軍的確加強了仁愛礁附近的軍事部署，但與此前一樣，未有干涉菲律賓的補給任務，因此不存在「檢查」一事。

對於卡洛斯登上仁愛礁，有中國網民再度高喊要拖走「馬德雷山號」。早前中方曾發最後通諜，要求菲方在15日前自行拖走「馬德雷山號」號，但到16日擱淺船仍在仁愛礁上。

近日，菲律賓西部軍區司令卡洛斯中將（Alberto Carlos）無視中方的軍事...
近日，菲律賓西部軍區司令卡洛斯中將（Alberto Carlos）無視中方的軍事威脅登上仁愛礁。（取材自推特）

史丹福大學 鮑爾

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