布林肯訪華前夕 美國務院網站首頁換北京街景

國務卿布林肯。（Getty Images）

美國國務卿布林肯 美國將於18、19日訪問中國。在他訪華前夕，美國國務院 網站（www.state.gov）17日刊登文章介紹布林肯此訪，首頁背景更換為中國街景，從圖中景物可判斷為北京 王府井大街，包括有「王府井鐘表城」、「中國照相館」等招牌。對布林肯此行，中國學者認為中方不應對布林肯訪中抱有過高的期待，同時呼籲布林肯「好好聽中方的聲音，並且改變霸權思維」。

據澎湃新聞報導，美國國務院網站文章稱，布林肯訪華期間將與中國高級官員會面。布林肯將就「保持開放的溝通渠道」、「負責任地處理中美關係的重要性」做討論。布林肯還將提及中美關注的問題、全球和區域事務、共同面臨的跨國挑戰上的合作可能性等議題。

布林肯訪華前，美國國務院網站將首頁更換為中國街景。（取材自美國國務院官網）

BBC報導，澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛表示，布林肯此行一則是為了讓北京放心，更重要的是讓美國其他盟友放心，宋文笛認為，美國對此行並沒有抱持很高的期望。

美國智庫太平洋論壇（Pacific Forum）教授藍若思（Elizabeth Freund Larus）也持類似看法。她指，美中在台灣問題、美中貿易及烏克蘭戰爭等許多事情上分歧太多，此次布林肯的訪問，她預計雙方很難談出什麼很大的協議，或者關係有很大的突破。

本報系聯合報報導，中國外交部發言人汪文斌17日說重話強調，美方不要幻想從實力地位出發和中國打交道，強調中美兩國必須在相互尊重、平等相待的基礎上發展彼此關係，照顧彼此核心利益和重大關切。然而，由於中美兩國間仍存諸多問題，尤以對台海議題有極大歧見，外界普遍對布林肯此行的成果不抱有太多期望。

環球時報前總編輯胡錫進撰文時表示，「布林肯來北京，需要好好聽中方的聲音」，中方不會主動製造衝突，但也不會懼怕與美在包括台海的近海發生有限軍事衝突。

中國社科院美國研究所副所長袁征接受新京報專訪表示，認為中方不應對布林肯訪中抱有過高的期待，他分析，未來一段時期內，中美關係還是在競爭與合作之間跳轉，但競爭對抗仍居於主導位置。「歸根結底，在目前這種形勢下，美國不改變對華認知、不改變自身的霸權思維，就很難改變其對華政策，而中美關係也很難得到實質性的好轉」。

清華大學戰略與安全研究中心主任達巍則說，布林肯的到訪有理由相信中美關係下半年會比較穩定，但各種問題依然存在，亦不排除出現意外的可能。他認為，中美都有讓中美關係穩定的主觀意願，至於客觀結果，要看美方是否願同中方相向而行，停止以競爭為名損害中方主權安全發展利益，採取實際行動推動中美關係重回健康穩定發展軌道。