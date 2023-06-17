普亭：俄中貿易結算超80%用盧布、人民幣

俄羅斯總統普亭16日出席聖彼得堡國際經濟論壇發表談話。(歐新社)

俄羅斯 在受西方國家圍堵制裁下，逐漸加大對中國的經濟依賴。俄羅斯總統普亭 16日出席聖彼得堡國際經濟論壇時指出，俄羅斯今年全年經濟增長可達到1.5%至2%，目前俄羅斯同歐亞經濟聯盟成員國之間，約九成的結算使用盧布，與中國的結算，超過八成使用盧布及人民幣。

在15日舉行的俄中商務對話中，中駐俄國 大使張漢暉指出，去年中國貨物貿易實現1902.7億美元的歷史突破，而今年前五個月，俄中貿易額達到了938億美元，年增長40.7%，保持強勁的增長態勢。

觀察者網引述俄媒報導，普亭說，俄羅斯經濟增長將在未來數年呈現出積極態勢。對俄羅斯經濟和企業來說，去年第二季度是最困難的時期，但當時俄羅斯選擇的策略奏效了。今年4月，俄羅斯GDP增長速度達到3.3%，全年GDP增長有可能達到2%左右，這將使俄羅斯保持在世界主要經濟體中的地位。

普亭說，在遭受到西方施加的經濟壓力後，俄羅斯沒有選擇自我孤立，而是加強了與其他國家的貿易往來，這再次證明世界已經放棄了舊殖民體系，朝著新的多極化方向邁進。

俄羅斯總統普亭16日出席聖彼得堡國際經濟論壇並發表談話。(歐新社)

在涉及到中國的部分，普亭透露，俄羅斯與中國的貿易結算超過80%用盧布和人民幣。他指出，俄羅斯與中國、印度等國家建立了良好的關係，而那些聲稱俄羅斯依賴中國的人，其實自己早就陷入對中國的依賴了。

據俄通社報導，中駐俄國大使張漢暉表示，自2023年初以來，中國對俄國汽車出口較去年同期翻了兩倍，在橡膠、塑料、機電產品方面亦有所增長。而從俄國進口方面，煤炭、天然氣進口量、價格皆提增，農產品進口增長101.3%。

中俄兩國合作領域持續擴大，張漢暉進一步列舉，在能源、核能、航空航天、基礎設施等領域的戰略性大項目進展順利，或如黑河邊境橋、同江鐵路橋等界河橋相繼通車。

此外，中俄積極打造跨境電商、綠色經濟、生物醫藥、綠色低碳等新的合作增長點，雙方主管部門並續簽了服務貿易合作備忘錄，商定將加強旅遊、體育、運輸、醫療等領域合作。