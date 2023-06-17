美元行不通 俄羅斯油氣項目分紅 日企收到人民幣

日企投資俄羅斯的薩哈林1號油氣開發項目。(取材自觀察者網)

由於西方制裁俄羅斯 ，將其排除在美元結算網之外，促使俄羅斯作出必要改變。據悉，日企三井物產和三菱商事等出資的俄羅斯天然氣 項目「薩哈林1號」和「薩哈林2號」的分紅已改用人民幣支付。

日經中文網報導，俄羅斯的遠東石油和天然氣開發項目薩哈林1號和薩哈林2號，去年成立了負責權益管理的新公司，同時俄羅斯改變了原有的分紅支付方式。

日本 經濟產業省和日本商社等出資的薩哈林石油天然氣開發公司擁有「薩哈林1號」30%的權益。而「薩哈林2號」則由三井物產出資12.5%，三菱商事出資10%。

在俄羅斯入侵烏克蘭後，隨著美歐企業的撤離，這兩個項目均轉移到新的運營公司，但日本企業重新出資，維持了權益。

在制裁之前，薩哈林的分紅為每年約2次，透過新加坡的銀行帳戶結算用美元匯款。但因為制裁的關係，俄羅斯被美元結算網中排除，使得以美元計價的這條渠道無法使用。

報導指出，為了支付薩哈林權益的分紅，俄羅斯今年創建了新的匯款渠道，改為用人民幣向日本商社支付分紅。相關人士透露，在日本的大型銀行設立成為收款方的人民幣帳戶，對三井物產和三菱商事等的100億日元規模的紅利支付已經完成。

儘管人民幣並非是日本人所青睞的結算貨幣，但以人民幣計價的交易當前在全球範圍內呈現上升趨勢。日本企業從能源安全保障的觀點出發，決定維持薩哈林權益。