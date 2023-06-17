我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州包車送非法移民到洛杉磯 洛市議員提動議促徹查

聯航擬推電動飛機 灣區空中通勤最快2026年實現

美元行不通 俄羅斯油氣項目分紅 日企收到人民幣

中國新聞組／北京17日電
日企投資俄羅斯的薩哈林1號油氣開發項目。(取材自觀察者網)
日企投資俄羅斯的薩哈林1號油氣開發項目。(取材自觀察者網)

由於西方制裁俄羅斯，將其排除在美元結算網之外，促使俄羅斯作出必要改變。據悉，日企三井物產和三菱商事等出資的俄羅斯天然氣項目「薩哈林1號」和「薩哈林2號」的分紅已改用人民幣支付。

日經中文網報導，俄羅斯的遠東石油和天然氣開發項目薩哈林1號和薩哈林2號，去年成立了負責權益管理的新公司，同時俄羅斯改變了原有的分紅支付方式。

日本經濟產業省和日本商社等出資的薩哈林石油天然氣開發公司擁有「薩哈林1號」30%的權益。而「薩哈林2號」則由三井物產出資12.5%，三菱商事出資10%。

在俄羅斯入侵烏克蘭後，隨著美歐企業的撤離，這兩個項目均轉移到新的運營公司，但日本企業重新出資，維持了權益。

在制裁之前，薩哈林的分紅為每年約2次，透過新加坡的銀行帳戶結算用美元匯款。但因為制裁的關係，俄羅斯被美元結算網中排除，使得以美元計價的這條渠道無法使用。

報導指出，為了支付薩哈林權益的分紅，俄羅斯今年創建了新的匯款渠道，改為用人民幣向日本商社支付分紅。相關人士透露，在日本的大型銀行設立成為收款方的人民幣帳戶，對三井物產和三菱商事等的100億日元規模的紅利支付已經完成。

儘管人民幣並非是日本人所青睞的結算貨幣，但以人民幣計價的交易當前在全球範圍內呈現上升趨勢。日本企業從能源安全保障的觀點出發，決定維持薩哈林權益。

俄羅斯 日本 天然氣

上一則

18歲球迷撲抱梅西被禁觀賽1年 網求情：他帶來歡樂

下一則

普亭：俄中貿易結算超80%用盧布、人民幣

延伸閱讀

普亭證實首批核武運抵白俄 布林肯：尚無理由調整核狀態

普亭證實首批核武運抵白俄 布林肯：尚無理由調整核狀態
埃及提案加入金磚國家 志在以非美元貨幣貿易

埃及提案加入金磚國家 志在以非美元貨幣貿易
日本參院通過LGBT理解法案 不分性取向給予尊重

日本參院通過LGBT理解法案 不分性取向給予尊重
普亭出席聖彼得堡論壇 批澤倫斯基是「猶太人之恥」

普亭出席聖彼得堡論壇 批澤倫斯基是「猶太人之恥」

熱門新聞

董思槿曾曬出自己的撩人性感照，網民稱她是真正的白富美。(取材自微博)

國企高管「牽手門」誰包養誰？小三豔照曝光、網喊頂不住

2023-06-09 12:42
翟欣欣離婚索討千萬，疑致夫跳樓自殺，一審判她退還男方上千萬財產。（取材自百度百科）

閃婚41天就離 她索要千萬財產逼死丈夫 家屬6年後等來正義

2023-06-10 14:25
南韓網紅邊娥英在柬埔寨去世。（取材自微博）

傷痕累累…韓美女網紅慘死柬埔寨 中國籍夫婦裹紅布棄屍

2023-06-13 09:30
田豐母親一直在尋找她失蹤的兒子。（取材自新民周刊）

又見中國留學生失蹤 他在加拿大失蹤半年 被發現已成遺體

2023-06-10 13:10
副書記黃女開門。（取材自百姓關注）

偷吃? 彭州女副書記穿吊帶睡衣為男書記開門 女方夫指證歷歷

2023-06-10 08:30
綜合中媒12日晚間報導，有多位中國太陽能從業人員在落地德國慕尼黑機場後被帶走。圖為德國慕尼黑機場。本報資料照片

中國太陽能界驚魂 多位從業人員在慕尼黑機場被帶走

2023-06-12 09:15

超人氣

更多 >
西雅圖韓裔孕婦車內中槍 與腹中八月大胎兒雙亡

西雅圖韓裔孕婦車內中槍 與腹中八月大胎兒雙亡
定存利率上看5% 專家建議存款不低於這個金額

定存利率上看5% 專家建議存款不低於這個金額
吃過多這種維他命 小心傷害視力和肝臟

吃過多這種維他命 小心傷害視力和肝臟
壽司放重要部位…肯爺吃「女體盛」慶生 畫面外流惹議

壽司放重要部位…肯爺吃「女體盛」慶生 畫面外流惹議
劫殺關帥 兇嫌獲刑27.5年…作案時僅16歲 震驚芝城華社

劫殺關帥 兇嫌獲刑27.5年…作案時僅16歲 震驚芝城華社