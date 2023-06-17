美元行不通 俄羅斯油氣項目分紅 日企收到人民幣
由於西方制裁俄羅斯，將其排除在美元結算網之外，促使俄羅斯作出必要改變。據悉，日企三井物產和三菱商事等出資的俄羅斯天然氣項目「薩哈林1號」和「薩哈林2號」的分紅已改用人民幣支付。
日經中文網報導，俄羅斯的遠東石油和天然氣開發項目薩哈林1號和薩哈林2號，去年成立了負責權益管理的新公司，同時俄羅斯改變了原有的分紅支付方式。
日本經濟產業省和日本商社等出資的薩哈林石油天然氣開發公司擁有「薩哈林1號」30%的權益。而「薩哈林2號」則由三井物產出資12.5%，三菱商事出資10%。
在俄羅斯入侵烏克蘭後，隨著美歐企業的撤離，這兩個項目均轉移到新的運營公司，但日本企業重新出資，維持了權益。
在制裁之前，薩哈林的分紅為每年約2次，透過新加坡的銀行帳戶結算用美元匯款。但因為制裁的關係，俄羅斯被美元結算網中排除，使得以美元計價的這條渠道無法使用。
報導指出，為了支付薩哈林權益的分紅，俄羅斯今年創建了新的匯款渠道，改為用人民幣向日本商社支付分紅。相關人士透露，在日本的大型銀行設立成為收款方的人民幣帳戶，對三井物產和三菱商事等的100億日元規模的紅利支付已經完成。
儘管人民幣並非是日本人所青睞的結算貨幣，但以人民幣計價的交易當前在全球範圍內呈現上升趨勢。日本企業從能源安全保障的觀點出發，決定維持薩哈林權益。
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