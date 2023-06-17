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最大股東在德國 中資「繞道」躲法規 在密西根州建電池廠

中國新聞組／北京17日電
中國電池廠國軒高科的美國子公司Gotion Inc藉由「繞道」的模式規避美國法規，獲得美國聯邦政府批准，得以繼續在美國密西根州建設電池工廠。(取材自界面新聞/視覺中國圖)
中國電池廠國軒高科的美國子公司Gotion Inc藉由「繞道」的模式規避美國法規，獲得美國聯邦政府批准，得以繼續在美國密西根州建設電池工廠。(取材自界面新聞/視覺中國圖)

在經過長達數月的國家安全審查後，中國電池廠國軒高科的美國子公司Gotion Inc藉由「繞道」的模式規避美國法規，獲得美國聯邦政府批准，得以繼續在美國密西根州建設電池工廠。

去年10月，密西根州民主黨州長惠特默宣布，國軒高科的美國子公司Gotion Inc將投資24億美元，在密西根州北部建造電池材料工廠，包括一個每年生產15萬噸電池正極材料的工廠，以及兩個年產電池負極材料5萬噸的工廠。

美國福克斯新聞報導，美國聯邦政府的外國投資委員會13日最終確定，Gotion Inc在密西根州急流城的梅科斯塔（Mecosta）縣購買土地不屬於「國防生產法」（Defense Production Act）所涵蓋的房產交易。

Gotion Inc負責北美業務的副總裁Chuck Thelen在一份聲明中表示，為了透明和負責，自願向美國外國投資委員會提交了所有必要的文件，現在得到的回應是，這筆交易不在監管範圍內，能夠繼續推進。

Gotion Inc方面指出，在美國外國投資委員會的審查結果出來後，將「繼續對在密西根州梅科斯塔縣的10億美元項目進行盡職調查。」

目前工廠具體的建設時間表尚未確定，購地工作還在推進中。

澎湃新聞報導，國軒高科總部位於中國安徽省合肥市。根據中國汽車動力電池產業聯盟最新數據，今年前五月，國軒高科在境內動力電池的裝車量為4.84GWh，市占率4.06%，排名第五。

而全球信息機構SNE RESERCH最新數據，今年前四月，國軒高科在全球動力電池裝車量為4.4GWh，年增38.4%，排名第八。在技術路線上，國軒高科以磷酸鐵鋰電池見長，並擁有成熟的磷酸鐵鋰正極材料產能。

值得注意的是，國軒高科雖是中國第四大電動車電池公司，但最大股東是德國福斯集團，福斯集團2020年收購國軒高科26％的股份。國軒高科的創辦人是中國人，可以算是中國公司，但從股權狀態來看，國軒高科可以被視為德國公司，藉此繞過美國法規管制。

密西根州 投資 德國

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