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中駐英大使：去風險與脫鉤如出一轍 遏制中國注定失敗

記者黃國樑／即時報導
中國駐英國大使鄭澤光出席英國筷子俱樂部「與大使對話」活動。 （取材自中國駐英使館網站）
中國駐英國大使鄭澤光出席英國筷子俱樂部「與大使對話」活動。 （取材自中國駐英使館網站）

中國駐英大使館今天凌晨刊出，6月14日中國駐英國大使鄭澤光出席英國筷子俱樂部「與大使對話」活動，接受該俱樂部聯合首席執行官特蕾莎·布斯現場訪談問答內容。他在訪談中指出，美國及其盟友鼓動的所謂「去風險」，與「脫鉤」本質上如出一轍，都是企圖阻撓中國技術進步和經濟發展，遏制中國。這種做法違反市場規則和時代潮流，嚴重低估中國人民對實現民族復興目標的堅強決心、強大能力和高度韌性，注定是要失敗的。

對於已出使英國2年他對中英關係的感想，鄭澤光說，他有三點深刻印象：一是英國各界人士了解中國的願望十分強烈。二是中英合作潛力巨大。三是兩國關係的健康穩定發展需要雙方作出更大努力。

他說，中國的對英政策是一貫和明確的。中方希望雙方相向而行，在相互尊重、合作共贏基礎上發展建設性的合作關係。英國國內在對華問題上存在一些不同的聲音，但關鍵的問題是，不能讓這些人綁架中英關係。

對於七國集團最近提出不尋求與中國脫鉤，而是要去風 險，鄭澤光除批判注定會失敗的外，也表示，究竟誰是風險的製造者？是美國而不是中國。長期以來，美國動輒對其他國家實施單邊制裁和長臂管轄。近年來，美國實施量化寬鬆以及縮表、加息等猛烈動作，客觀上導致現在很多國家的高通脹和生活成本危機。與此形成鮮明對比的是，中國的發展給世界帶來了巨大的發展機遇。

他說，顯而易見，針對中國的去風險，搞錯了對象，只會製造真正的風險。英國應從自身國家利益出發制定對華政策，不應該被一小撮反華分子綁架，不應該被第三國帶入歧途。中英應該相向而行，加強對話與合作。

被要求闡釋中方在烏克蘭問題上的立場主張時，鄭澤光表示，中國的立場始終如一，當前的問題是，面對危機不斷升級，出路在哪裡？美國和北約的做法是源源不斷地向衝突一方提供武器，導致戰爭不斷升級，造成更多流血衝突。中國則提倡和推動另一種方案，那就是勸和促談、政治解決。雖然這可能需要很多時間，付出艱苦努力，但政治解決方式可以避免更多流血和破壞，更符合各方利益，也更有利於歐洲的持久和平。

大使館 烏克蘭 北約

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