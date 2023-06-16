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「一位親密朋友…」普亭賀習70大壽 中媒打破規矩公開訊息

中國新聞組／北京16日電
普亭發賀信為習近平祝壽，圖為此前普亭在克里姆林宮接待來訪的習近平。(路透)
普亭發賀信為習近平祝壽，圖為此前普亭在克里姆林宮接待來訪的習近平。(路透)

中共總書記習近平6月15日過70歲大壽，中共規矩是領導人不做壽、不報導賀壽信息，但中國媒體此次不僅公開習近平先後收到北韓領導人金正恩、俄羅斯總統普亭的賀壽信息，美媒還傳出習近平可能在皇帝祝壽場所萬壽寺辦祝壽活動傳言，稱他自詡為「習帝」。國內外輿論對此反應不一，有中國網民以卡通多啦A夢角色「胖虎」擦邊球為他「賀壽」。 

自由亞洲電台報導，「不做壽」是中國開國領袖毛澤東於1940年為中共領導層定下的規矩，即使外國領袖向中國領導人祝壽，相關新聞也不報導，這些規矩歷任領導人無不謹慎遵守，只是近年稍有鬆動。

北京藝術博物館所在地萬壽寺稱「因承擔重要活動任務」閉館，被猜測與習近平70歲生日...
北京藝術博物館所在地萬壽寺稱「因承擔重要活動任務」閉館，被猜測與習近平70歲生日有關。(取材自維基百科)

報導指出，1953年出生的習近平今年逢70整壽，繼金正恩13日委託駐華大使李龍男通過中共中央對外聯部副部長送上祝壽花籃並親自發賀電祝壽之後，克里姆林宮昨天宣布，普亭也向習近平發電祝賀，普亭身旁官員更以「我國一位親密朋友」形容習近平。而這些消息都打破了毛澤東立下的「不報導祝壽消息」的規矩。

報導並指出，中國網路消息指出，被視作明清兩代皇家祝壽重要場所的北京藝術博物館所在地萬壽寺，恰巧在14日、15日閉館，16日才恢復正常開放，該館沒有交代原因，引起為領導人內部祝壽的猜想。如果此猜測為真，那麼習近平恐又打破了毛澤東立下的「不做壽」規矩。

報導引述中國問題專家林保華表示，近年中共將習近平塑造得比毛澤東還偉大，習近平現在是中華民族偉大復興者，他學康熙乾隆去滿清時代和皇帝做生日的地方辦祝壽活動也有可能。

普亭發賀信為習近平祝壽，圖為此前普亭出席北京冬奧開幕式並與習近平會晤。(路透)
普亭發賀信為習近平祝壽，圖為此前普亭出席北京冬奧開幕式並與習近平會晤。(路透)

中國網路上則出現不少卡通片多啦A夢「霸凌王」角色「胖虎」的生日祝壽賀詞。由於胖虎身型和樣貎與習近平相似，而這個角的出生設定與習近平一樣是6月15日，早幾年曾被中國官方視為敏感詞。

中央社引述港媒報導指出，中國民間不少民眾其實不知道6月15日是習近平的生日，只知他今年滿70歲，並在社群平台寫下「大大（習近平）生日快樂」等留言；但在海外社交平台，持反共立場的華人網友則寫下不少如「中國人，你今天快樂嗎？」、「怎麼都是普亭、三胖（金正恩）這幫人祝壽，沒有正經一點的人嗎？」諷刺留言。

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