加籍高層揭中共操縱亞投行 環時：個人臆想、被害妄想症

亞投行前高層指控該單位受中共控制，引起關注。（本報系資料照片）

亞洲基礎設施投資 銀行（AIIB，簡稱「亞投行」）加拿大 籍主管畢加博（Bob Pickard）稱因亞投行管理層被中共控制，憤而辭職。中國官媒環球時報昨天發表社評嘲諷，這名在亞投行任職剛一年多的加籍員工所言都是個人臆想且有被害妄想症的典型症狀；加國卻在短短一天不到時間裡就宣布凍結與亞行關係，這是將此事高度政治化，「效率」令人驚嘆。

社評指出，亞投行這名加拿大籍員工最近辭職，還在社交媒體上對「老東家」口出惡言。這名加籍員工在網上並不是什麼「大V」，也沒有拿出任何事實根據，所言都是個人的臆想。更可笑的是，他說因為「擔心安全」所以到日本後才發布辭職公告，好像他辭職中國就會抓他一樣，這是被害妄想症的典型症狀，可見他確實幹不了亞投行或其他專業性強的工作。

這樣的員工辭職，對單位絕不是壞事。而加拿大政府這次的反應就很反常了，加副總理兼財政部 長居然不問情由，在同一天宣布「凍結」與亞投行的關係，並稱將對該名員工的指控展開調查。這讓原本可能只涉及勞資糾紛的事情，高度政治化了。渥太華在短短一天不到的時間裡就宣布「凍結關係」、「啟動調查」，這樣的「效率」實在令人驚嘆。

社評指出，近年來加拿大政府和輿論在對華問題上的種種表現，不正常的居多。說到底，這名員工也是加對華扭曲氛圍長期浸染毒化下的一個受害者。他對亞投行說的那些話，學的都是渥太華或華盛頓反華政客的腔調，拿捏得嚴絲合縫。