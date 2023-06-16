可能變成「武器」歐盟點名華為、中興風險高 籲成員國禁用

憂數據安全，歐盟點名禁止電信網路使用華為和中興通訊設備。（路透資料照片）

歐盟 對中國態度轉強。歐洲聯盟執行委員會（European Commission）15日示警，中國電信巨擘華為 、中興通訊對歐盟安全構成風險，宣布不再使用依賴這兩家公司的服務。另外，歐盟將就俄烏戰爭而對俄實施制裁的措施作出修訂，放寛對其中五家被指與俄羅斯有關連的中國企業限制。

中央社引述外電報導，歐盟執委會在聲明中表示：「執委會認為，跟其他5G 供應商比起來，華為與中興通訊實際上意味著明顯更大的風險。」聲明指出，執委會將採取相關安全措施，不採購仰賴華為與中興通訊設備的新連線服務。

歐盟內部市場事務執委布勒東（Thierry Breton）向歐盟27個成員國和電信業者呼籲，行動網路應排除使用華為與中興通訊的設備。

布勒東在布魯塞爾的記者會上說，不能繼續嚴重依賴可能變成「武器」來攻擊歐盟利益的設備，「對我們的共同安全而言，這樣的弱點太過危險、風險太大」。

歐盟執委會表示，大約24個歐盟成員國已經通過規範或正在奠定基礎，來賦予國內當局設限的權力。但布勒東指出，只有10個成員國運用這些規範來限制或排除高風險賣家，「這樣速度太慢，構成重大安全風險，並使歐盟集體安全暴露於風險之中」。

歐盟執委會三年前就引進嚴格5G規範，但當中並未公開禁止任何供應商，也沒點名華為。因此此次的聲明象徵歐盟改弦易轍，對中國採取日益強硬的路線，同時仍維持與北京的關係。

另據本報系聯合報報導，香港南華早報援引消息人士的話透露，歐盟已「縮小」其此前擬議的制裁名單，把五家中企從制裁名單上移除。此前，歐盟指控多家中國企業對俄羅斯出售可能用於支持戰爭的微電子等產品，並提議進行制裁。

南華早報說，歐盟採取的制裁舉措是其自俄烏戰爭以來第11輪對俄制裁的一部分。根據歐盟方面說法，這些企業向俄軍方輸送被禁的歐洲商品，最初制裁名單上有8家企業，但這一數字並非一成不變，也有可能因情況變化而改變。

報導說，在布魯塞爾方面與中方會談後，5家中企暫時被從制裁名單上移除。根據知情的外交官和官員消息，目前，有3家企業仍在制裁名單草案中。