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遭中國封殺後...美光投資西安廠 買下力成西安封裝設備

編譯簡國帆／綜合外電
美光16日宣布，未來幾年將在中國西安封測廠投資逾43億人民幣。（路透）
美光16日宣布，未來幾年將在中國西安封測廠投資逾43億人民幣。（路透）

在中國上月底要求國內關鍵領域停止採購美光（Micron）的產品之際後，美光16日宣布，未來幾年將在中國西安封測廠投資逾43億人民幣（約6.03億美元），以加強滿足中國客戶需求。

美光表示，已決定收購台灣半導體封測公司力成科技旗下力成西安的封裝設備，並計劃在美光西安工廠加建新廠房，引進全新且高性能的封裝和測試設備。

路透指出，力成科技2014年12月與美光簽約，投資2.5億美元，在西安設立力成西安。2016年3月力成西安開始量產。美光未揭露這項交易的金額，但表示將向力成西安子公司1,200名員工提出合約。

美光執行長梅羅塔在聲明表示，「這項投資計畫彰顯美光對中國事業與團隊的堅定承諾」。這項投資將提高組裝與封測產能，額外創造500個工作，使中國人力增加到超過4500人。

美光中國區總經理吳明霞表示，「新加建廠房落成後，我們將在西安陸續引入新的設備及製程。收購力成西安資產使美光西安能夠直接運營所有封裝測試業務」。

美光也將開啟新產線，製造行動DRAM、NAND及SSD產品，以強化西安工廠現有的封裝和測試能力。美光表示，這項投資秉承美光布局全球封裝測試的理念，將提高在西安製造多種產品組合的靈活性，使美光能直接營運在西安工廠封裝測試的業務。

在美中科技角力戰中，美光已成為北京當局的目標，中國中央網信辦5月宣布，美光在陸銷售的產品未通過資安審查，國內關鍵資訊基礎設施的營運商應停止採購美光公司產品。

美光最新發布的聲明並未提到審查決定，但美光在之後的電話會議中預估，中國對美光基礎設施晶片的禁令將，對營收造成低個位百分數至高個位百分數的影響。

投資 營收 北京

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