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慶習近平70大壽 金正恩發送賀電、送花籃

記者謝守真／綜合報導
北韓領導人金正恩向中國國家主席習近平發賀電慶生。圖為2018年6月，習近平與金正恩在北京會晤。（美聯社資料照片）
北韓領導人金正恩向中國國家主席習近平發賀電慶生。圖為2018年6月，習近平與金正恩在北京會晤。（美聯社資料照片）

中國國家主席習近平15日滿70歲，北韓領導人金正恩向他發送賀電。朝中社15日消息，金正恩在賀電中稱，習近平長期以來懷著對黨、國家和人民的高度責任感，投身於建設有中國特色的社會主義偉大事業，受到全體中國共產黨員和人民的尊敬和信賴。

金正恩於15日賀電中寫到，他認為，「在習近平的堅強領導下，中國共產黨的威信進一步提高，初步實現了建設富裕社會的目標，中國的綜合國力和國際地位得到了極大的增強。」

他還稱，相信中國在習近平的帶領，「團結在黨中央周圍的黨和人民必將在實現中華復興的鬥爭中取得勝利，實現更加輝煌的成果。」

朝中社報導還指出，金正恩13日已委託北韓駐中國大使李龍男透過中共中央對外聯絡部副部長送上祝壽花籃。

港媒專欄指出，中國官方暫未有習近平70大壽的祝壽活動，因為「不做壽」是毛澤東為中共領導層定下的規矩，歷任領導人都遵守。

於此之外，南韓對北韓及中國的緊張局勢持續升級。日前南韓尹錫悅政府7日公布新版國家安全戰略文件，大幅調整前任總統文在寅任內強調的核心議題。該戰略文件中刪除「推動終戰宣言、和平協定」等內容，把北韓的核威脅視為雙方安全上的最大挑戰，且將北韓明確定義為敵人。有分析稱，此文件可能使南北韓關係更加緊張。

另，南韓新版國家戰略文件在寫明「北韓核威脅」的同時，還提及美中競爭加劇等其他多個所謂導致韓國當前安全環境急劇變化的問題。而在對中國政策方面，尹錫悅政府則稱，要在「相互尊重和互惠基礎上發展對中關係，發展更健康、更成熟的關係。」

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