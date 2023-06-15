葉倫：中國無資格獲世銀貸款 汪文斌：它們不是美國的

中國外交部發言人汪文斌。 (中新社)

美國財長葉倫 近日提及，國際貨幣 組織（IMF）與世界銀行反應的是美國價值觀，並可以平衡來自中國與其他國家不可持續貸款 。對此，中國外交部發言人汪文斌回應，這兩個機構不是美國的，不是「美國國際貨幣基金組織」也不是「美國世界銀行」，美國不應把地緣對抗那一套引入多邊金融機構。

葉倫近日表示，國際金融機構的援助，「對治理、問責制和債務可持續性，提出了嚴格的要求」，「這是對來自中國等其他國家的不透明、無法持續的貸款的重要制衡力量」。她認為中國不應該有資格獲得世界銀行的貸款；美國也不會投票贊成世界銀行向中國提供貸款。

汪文斌14日強調，國際貨幣基金組織和世界銀行是多邊金融機構，是反映國際關係民主化的平台，在充分反映各成員國利益的基礎上推動國際合作。

汪文斌指出，中方始終遵循國際規則，基於公開透明原則，同發展中國家開展投融資合作，中方一直幫助發展中國家緩解債務負擔，在二十國集團還債倡議當中所做的貢獻最大。

「我還想告訴大家的是，世界銀行統計的數據顯示，在發展中國家的主權債務當中，多邊金融機構和商業債權人占比超過八成，這是發展中國家債務壓力的最大來源。」汪文斌說，去年以來，美國以前所未有的幅度加息，使有關國家債務問題雪上加霜，導致全球金融市場震盪加劇。

「美國應當拿出實際行動，幫助發展中國家推動多邊金融機構積極參與債務處理問題，而不是把地緣對抗那一套引入多邊金融機構。」汪文斌說。