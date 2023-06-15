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中國太陽能高管機場遭拘 德國指控走私 禁止離境

中國新聞組／北京15日電
德國檢方禁止中國太陽能產業一名高層主管離開德國，因涉及刑事指控。圖為德國太陽能板設備。（路透）
德國檢方禁止中國太陽能產業一名高層主管離開德國，因涉及刑事指控。圖為德國太陽能板設備。（路透）

中國一名太陽能（光伏）產業高層近日前往德國慕尼黑參展，在機場遭德國警方帶走。德國檢察署表示此案涉及經濟犯罪，認定有重大犯罪嫌疑，打臉中方聲稱當事人是協助調查。而當事者律師透露，檢方的指控是涉嫌商業和團夥性質的走私，已被令暫時不得離開德國。另外，德國14日首次發布國家安全戰略指出，中國是系統性對手，西方媒體解讀稱，這展示柏林「對中國的強硬立場」。

德國之聲報導，慕尼黑機場聯邦警察發言人12日證實，警方當天早晨拘押來自上海一架航班上的一名旅客，執行的是奧格斯堡地方法院簽發的拘捕令。但當日下午，該男被送往法院面見法官後，被有條件釋放。

德國之聲另詢問奧格斯堡檢察署，得到回覆稱此案涉及經濟犯罪領域的違法行為，時間為2015年到2017年之間。指受控人在這段時間裡擔任一家中國太陽能產品製造企業的高層主管，同時負責出口銷售業務。

檢方稱，根據2018年的一系列搜查結論，認定受控人具有「重大的犯罪嫌疑」。但法院於6月12日決定對其的拘捕令「有條件暫停執行」。

每日經濟新聞報導，事件當事人為江蘇格林保爾公司的高層浦永華。浦永華對中國媒體表示，被叫去調查一下，已經出來了。

據浦永華的德國律師表示，檢方對其當事人的指控是涉嫌商業和團夥性質的走私，即規避進口管制。浦永華獲釋的條件是繳納一筆保證金，並且暫時不得離開德國。

對於「多人被帶走」的說法，德國聯邦警官表示，該航班乘客中另有三人因簽證問題曾短暫被帶至機場警局詢問，問題澄清後即放行離開，前後不過半小時。兩件事之間並無關聯。

中共官媒人民日報旗下的中國能源報引述業內專家說，事件起因是歐盟對中國太陽能企業發起「雙反」（反補貼、反傾銷）的歷史遺留問題。

另有媒體將此事件與中國華為公司副董事長在加拿大機場被逮捕聯想在一起，稱這是「孟晚舟式抓人」。有目擊者稱，德國警方「連這個人在飛機上坐的位置、到德國以後住的地方都非常清楚。估計早就掌握好各種信息，準備好來抓的。」

此外，美國之音報導，德國聯邦政府經過數月內部辯論與協商後，14日公布該國首份國家安全戰略。安全戰略認為中國是德國一個「夥伴、競爭者和系統性對手」，並指責北京為重塑國際秩序而一再採取違背歐洲利益的行動。

安全戰略指出，中國尋求利用其經濟實力達成政治目標並謀取地區霸權，因此對地區穩定和國際安全構成越來越大的威脅。

德國發布首份國家安全戰略之時，中國國務院總理李強正準備出訪柏林。德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在記者會上被問及該文件要向中國傳遞什麼樣信息時表示，「問題是中國經濟上還將成長，而中國融入世界貿易和世界經濟關係的進程不能受到影響。」「但與此同時，我們所面臨的安全問題也必須被考慮到。」他認為，德國「不要脫鉤，我們只要去風險」。

德國 機場 國務院

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