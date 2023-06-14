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北京宣布 國務卿布林肯18、19日訪問中國

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北京宣布 國務卿布林肯18、19日訪問中國

記者陳宥菘／即時報導
布林肯將於18、19日訪問中國。（Getty Images）
布林肯將於18、19日訪問中國。（Getty Images）

央視新聞晚間快訊指出，經中美雙方商定，美國國務卿布林肯將於6月18日至19日訪華。

中國外交部長秦剛14日稍早應約與布林肯通上電話，雙方就中美關係、台灣議題進行討論。據雙方各自發布的消息，布林肯表達了美中保持溝通渠道暢通的重要性，以及為雙邊和全球問題所做的持續努力。秦剛則表示，年初以來，中美關係遭遇新的困難和挑戰，「責任是清楚的」，他並就台灣問題闡明嚴正立場，強調美方應尊重中方的核心關切，停止干涉中國內政，停止以競爭為名損害中方主權安全發展利益。

據中國外交部官網消息，秦剛與布林肯通話時表示，中方始終遵循習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏原則看待和處理中美關係。他還呼籲美方採取實際行動，落實兩國元首峇里島會晤重要共識及美方有關承諾，同中方相向而行，有效管控分歧、促進交流合作，推動中美關係止跌企穩，重回健康穩定發展軌道。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）則在聲明中指出，布林肯於電話中表達了保持開放的溝通渠道，並負責任地管理美中關係以避免誤判和衝突的重要性，並補充說，布林肯明確表示「美國將繼續利用外交接觸來提出關注和潛在合作領域」。

針對兩人通話，CNN報導指出，中國方面對於通話內容的解讀明顯更加尖銳，凸顯了北京和華盛頓之間揮之不去的深深不信任。中媒則評論稱，中國官方聲明中提及的「尊重」二字最為重要，認為美方不應持續挑戰中國底線。

布林肯原訂於今年2月訪問北京，但因爆發「氣球事件」而推遲了此行。當時布林肯表示，他將「在條件允許時」訪問北京。此後，美中關係持續緊張，雖美方持續釋放訪中意願，中國則多次表示，中美溝通關鍵在於美方不能「說一套做一套」。

布林肯 北京 秦剛

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