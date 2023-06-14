科技戰升級 荷蘭傳將禁中生修讀半導體課程

美國與盟友對中國的科技戰似乎有升級趨勢，除了美日荷協議禁止售予中國半導體設備外，最新消息是，荷蘭傳出正在研擬政策，將要求中國學生不得修習半導體等敏感技術課程。此外，荷蘭也正在研擬調查具有中國公費獎學金身分的留學生。

彭博12日引述消息人士說法指出，荷蘭政府正在研擬立法，禁止中國學生參加半導體和國防等敏感技術的大學課程，且立法中的文字可能會避免點名中國，但其明確意圖是防止來自亞洲國家的學生在學習中接觸敏感知識。

荷蘭教育部 在一份電子郵件中證實正在研擬措施，對敏感學科領域的學生和研究人員進行強制性篩選。但荷蘭教育部補充說，任何措施都將是中立的，不針對特定國家。

金融時報則提到，荷蘭政府還計畫對國際學生進行審查，因為擔心他們可能對國家安全構成威脅。荷蘭教育大臣戴克赫拉夫（Robbert Dijkgraaf）表示，正在調查對由中國官方的中國國家留學基金委資助的學生的限制，獲得資助者必須宣誓效忠中國共產黨，且在完成學業後兩年內返回中國。

荷蘭貿易大臣施萊納馬赫（Liesje Schreinemacher）表示，中國可能會試圖通過從荷蘭大學獲取知識來規避管制。

報導指出，目前所有荷蘭大學都將逐漸減少來自中國的學生人數，並減少與中國同行的研究合作。中國外交部則表示，希望這種情況不會被「政治化和汙名化」。

美日荷協議2023年初遭披露以來，中國高度關注荷蘭對半導體設備輸往中國的限制，並頻頻與荷蘭有官方互動。

中國國家副主席韓正5月10日至12日訪問荷蘭，會見了半導體設備巨頭艾司摩爾（ASML）負責人；中國總理李強5月16日則在與荷蘭首相呂特（Mark Rutte）通話時指出，希望荷蘭秉持契約精神，堅持市場原則、WTO規則，維護中荷兩國和雙方企業共同利益，維護全球產業鏈供應鏈 暢通。

5月19日雙方官員在北京 舉行「中荷科技合作磋商會議」；中國外長秦剛5月23日則在北京與荷蘭外相胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）會談時表示，中國願同荷方一道，共同反對「脫鉤斷鏈」，防止國際貿易碎片化，維護全球產業鏈供應鏈穩定，維護世貿組織規則，促進世界經濟復甦。

中國駐荷蘭大使談踐3月接受媒體訪問時曾表示，正在盡最大努力與荷蘭溝通，希望他們不會採取這些措施。「但這並不意味著我們會吞下苦果。如果造成損害，我們當然會採取行動維護自身利益」。