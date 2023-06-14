美申請重回UNESCO 中：美不能把加入國際組織當「逛公園」

中國外交部發言人汪文斌13日稱，美國不能把「加入國際組織當做逛公園」。（中國外交部官網）

美國於前總統川普 任內，因以巴問題在2017年宣布退出聯合國 教科文組織(UNESCO)，如今拜登 政府表示，8日已致函該組織盼重新加入。中國外交部發言人汪文斌13日回應稱，美國不能把「加入國際組織當做逛公園」。

汪文斌13日在例行記者會指出，希望美方這次所做的決定是負責任的，初衷是支持多邊主義，促進國際合作。

他並稱，美國曾兩次退出聯合國教科文組織，對該組織工作產生負面影響。作為國際組織的成員是很嚴肅的事，如果美方這次是真心誠意重新加入，就應展現遵守國際規則，尊重國際法治的誠意，切實履行作為一個負責任國家應盡的國際義務，包括盡快全額補繳拖欠教科文組織多年的會費。

上觀新聞報導，中國駐聯合國教科文組織代表楊進日前發言「美國兩次從聯合國教科文組織當中退出，對該組織的工作產生負面影響，我們希望聯合國教科文組織按照規章制度敦促美國及時繳納欠繳的分攤會費、足額繳納分攤會費。我們也希望美方承擔起國際責任，履行義務，保證遵守國際規則的誠意，尊重國際法治的誠意」。

汪文斌說：「不能把加入國際組織當做逛公園，想來就來，想走就走，更不能把國際組織當做地緣政治的博弈場，假國際社會之公，謀求維護自身所謂全球領導力之私。」

另據有新華社背景的公眾號「牛彈琴」評論，三點看重新加入聯合國教科文組織，第一，美國現在眼裡只有中國，重新加入，中國明確是頭號目標。第二，教科文組織成了新的博弈場。外交部發言人毛寧說日前稱：如果美方為了平衡、限制中方影響而重返教科文組織，只會讓各方質疑美方是換湯不換藥，仍舊把「美國第一」置於國際公義之上。第三，美國讓世界看了一個大笑話。一言不合就退群，哪怕是聯合國教科文組織；看不得中國就進群，理由是我要限制中國的影響。國際大事，楞是被美國搞成了小孩子過家家。

聯合國教科文組織說，美國計畫從7月起重新加入該組織。中國不會反對美國重新加入。

美國是聯合國教科文組織創始成員國之一。1984年，時任美國總統雷根以教科文組織管理不善、腐敗、「偏心」蘇聯為由宣布退出。2003年，美國重新加入聯合國教科文組織。2017年10月，時任美國總統川普以美方拖欠會費不斷增加等理由，再次宣布退出。