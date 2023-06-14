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廣西「送電」越南 時隔7年重啟

記者黃雅慧／北京14日電

越南經濟發展快速，但在高溫、乾旱氣候下，近日該地面臨停電潮的缺電危機。為緩解電力問題，央視新聞報導，越南與廣西5月底正式簽署了110千伏深溝至芒街聯網工程購售電協議。此次重啟送電工作是時隔七年以來首次恢復。

越南被許多跨國企業視為中國以外生產地的選擇。6月初開始，越南北部一些工業園區開始遭遇輪流停電，工廠生產被迫中斷。停電帶來的停產損失慘重。電子工程專輯報導，包括三星電子、富士康與立訊精密等蘋果供應商被迫輪流停產。

越南歐洲商會副主席布夫萊（Jean-Jacques Bouflet）曾表示，停電已嚴重擾亂到工廠的運營。他建議：「越南工貿部應採取緊急措施，以避免越南作為可靠的全球製造中心的聲譽受損。」

為何越南缺電如此嚴重？上海國際問題研究院亞太研究中心副研究員周士新表示，越南在電力前期投入的不夠，現在又面臨到能源轉型的問題。同時，不僅電力領域，包括交通方面等的基礎設施保障，如今在越南也遇到了一些瓶頸。

在製造業、民生用電需求激增下，越南政府對中方提出恢復聯網購電的需求。事實上，從2005年到2016年，廣西通過中越電力聯網共向越南送電超11億千瓦時（度），此後中斷了七年。

為了不要過度仰賴中國電力，越南期間曾試圖自己發展能源，比如2009年打算與日、俄合作修建核電廠，但該項目在2016年終止；此外，也跟寮國與馬來西亞等國進口電力，比如在2020年與寮國簽訂電力購買協議。

越南 高溫 三星

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