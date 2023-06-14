我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自助機台也得給？美國小費文化漸越界 遭厭倦

布林肯訪華前與中外長通話 秦剛籲停止干涉中國內政

巴勒斯坦總統訪中 將會習近平 盼斡旋以巴

記者廖士鋒、謝守真／北京14日電
巴勒斯坦總統阿巴斯13日抵達北京首都國際機場，進行為期四天的國事訪問。（取材自環球電視網）
巴勒斯坦總統阿巴斯13日抵達北京首都國際機場，進行為期四天的國事訪問。（取材自環球電視網）

巴勒斯坦總統阿巴斯13日抵達北京，展開為期四天的訪中行，這也是他2017年來首次出訪中國。阿巴斯將與中國國家主席習近平和國務院總理李強就「巴勒斯坦地區形勢和國際事務」舉行會談。隨行的巴勒斯坦高官表明，阿巴斯此訪將聚焦「阿拉伯和平倡議」，期待北京在巴勒斯坦、以色列問題上發揮更大作用。

據中國外交部昨晚發布，中國外長秦剛昨在北京與巴勒斯坦外長馬立基會面。秦剛指出，中東形勢正發生深刻變化，「中方高度重視巴勒斯坦問題，一貫堅定支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利的正義事業，將繼續支持和談正確方向，為解決巴勒斯坦問題貢獻中國智慧、中國力量」。

馬立基則表示，巴方讚賞習近平就巴勒斯坦問題提出一系列倡議，感謝中方始終堅定支持巴方。巴方堅定奉行「一個中國政策」，「將繼續在事關中國核心利益的問題上堅定支持中方」。

半島電視台在報導中特別指出，美國幾十年來一直是中東地區的斡旋者，而中國現在也將自己定位為中東地區的調解人。北京正在尋求在戰略地位十分重要的中東地區發揮愈來愈大的作用，並且明確表示願意協助巴勒斯坦和以色列進行和平談判。中東的能源資源當然也是中國強化在中東外交攻勢的目的之一。

今年3月在北京斡旋下，沙烏地阿拉伯與伊朗重新建立邦交，四月以巴衝突升溫時，秦剛曾分別致電以色列和巴勒斯坦兩國外長，表達北京推動「對話和解」及維護中東和平的立場。這次阿巴斯出訪北京，各方是否能夠推進「以巴和解進程」，受國際社會關注。

據中國環球電視網報導，阿巴斯13日上午抵達北京國際機場，中國外交部副部長鄧勵前往迎接。阿巴斯是今年首位到訪北京的阿拉伯國家元首，時機也恰逢中巴兩國建交35周年。報導指出，預計中巴雙方將探索推進以巴和平進程的途徑，「此次訪問不僅對兩國關係，對整個中東地區都至關重要」。

報導引述巴勒斯坦民族解放運動（法塔赫）中央委員、阿拉伯關係和中國事務部部長扎基表示，阿巴斯此訪將聚焦「阿拉伯和平倡議」，期待北京在巴勒斯坦、以色列問題上發揮更大作用。

中國西北大學巴勒斯坦研究中心主任黃民興指出，今春以來，巴以在耶路撒冷到加沙地區乃至以黎邊界地帶，爆發了一連串流血衝突。在巴以緊張事態頻現的背景下，此次阿巴斯訪中，可能就推進解決巴勒斯坦問題與中方達成立場上的一些共識，例如推動「中巴以」三方對話機制的落實。

中國國務委員兼外長秦剛在北京會見陪同巴勒斯坦總統阿巴斯訪華的巴外長馬立基。（新華...
中國國務委員兼外長秦剛在北京會見陪同巴勒斯坦總統阿巴斯訪華的巴外長馬立基。（新華社）

巴勒斯坦 北京 以色列

上一則

人民銀行1天2出手 急降息救經濟 10個月來首見

下一則

美申請重回UNESCO 中：美不能把加入國際組織當「逛公園」

延伸閱讀

布林肯訪華前與中國外長通話 秦剛籲美停止干涉中國內政

布林肯訪華前與中國外長通話 秦剛籲美停止干涉中國內政
秦剛會巴勒斯坦外長 稱支持以巴和談正確方向

秦剛會巴勒斯坦外長 稱支持以巴和談正確方向
喊出極端情況 習近平正為中國陷入衝突預作準備

喊出極端情況 習近平正為中國陷入衝突預作準備
習近平會宏都拉斯總統：推動中拉整體合作

習近平會宏都拉斯總統：推動中拉整體合作

熱門新聞

董思槿曾曬出自己的撩人性感照，網民稱她是真正的白富美。(取材自微博)

國企高管「牽手門」誰包養誰？小三豔照曝光、網喊頂不住

2023-06-09 12:42
翟欣欣離婚索討千萬，疑致夫跳樓自殺，一審判她退還男方上千萬財產。（取材自百度百科）

閃婚41天就離 她索要千萬財產逼死丈夫 家屬6年後等來正義

2023-06-10 14:25
寰球工程項目公司高管在街頭被拍到牽手外遇對象，畫面曝光後，女子身分也被起底。（視頻截圖）

「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司

2023-06-08 08:30
南韓網紅邊娥英在柬埔寨去世。（取材自微博）

傷痕累累…韓美女網紅慘死柬埔寨 中國籍夫婦裹紅布棄屍

2023-06-13 09:30
田豐母親一直在尋找她失蹤的兒子。（取材自新民周刊）

又見中國留學生失蹤 他在加拿大失蹤半年 被發現已成遺體

2023-06-10 13:10
副書記黃女開門。（取材自百姓關注）

偷吃? 彭州女副書記穿吊帶睡衣為男書記開門 女方夫指證歷歷

2023-06-10 08:30

超人氣

更多 >
傷痕累累…韓美女網紅慘死柬埔寨 中國籍夫婦裹紅布棄屍

傷痕累累…韓美女網紅慘死柬埔寨 中國籍夫婦裹紅布棄屍
社安金可扣除6款項 讓你領不到那麼多錢

社安金可扣除6款項 讓你領不到那麼多錢
Instant Pot母公司申請破產 華人驚：「萬能鍋」超好用

Instant Pot母公司申請破產 華人驚：「萬能鍋」超好用
罐頭沒吃完 把食物留在罐內安全嗎？農業部這樣說

罐頭沒吃完 把食物留在罐內安全嗎？農業部這樣說
前幕僚長：川普遭定罪、坐牢機會都非常高

前幕僚長：川普遭定罪、坐牢機會都非常高