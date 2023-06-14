巴勒斯坦總統訪中 將會習近平 盼斡旋以巴

巴勒斯坦總統阿巴斯13日抵達北京首都國際機場，進行為期四天的國事訪問。（取材自環球電視網）

巴勒斯坦 總統阿巴斯13日抵達北京 ，展開為期四天的訪中行，這也是他2017年來首次出訪中國。阿巴斯將與中國國家主席習近平和國務院總理李強就「巴勒斯坦地區形勢和國際事務」舉行會談。隨行的巴勒斯坦高官表明，阿巴斯此訪將聚焦「阿拉伯和平倡議」，期待北京在巴勒斯坦、以色列 問題上發揮更大作用。

據中國外交部昨晚發布，中國外長秦剛昨在北京與巴勒斯坦外長馬立基會面。秦剛指出，中東形勢正發生深刻變化，「中方高度重視巴勒斯坦問題，一貫堅定支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利的正義事業，將繼續支持和談正確方向，為解決巴勒斯坦問題貢獻中國智慧、中國力量」。

馬立基則表示，巴方讚賞習近平就巴勒斯坦問題提出一系列倡議，感謝中方始終堅定支持巴方。巴方堅定奉行「一個中國政策」，「將繼續在事關中國核心利益的問題上堅定支持中方」。

半島電視台在報導中特別指出，美國幾十年來一直是中東地區的斡旋者，而中國現在也將自己定位為中東地區的調解人。北京正在尋求在戰略地位十分重要的中東地區發揮愈來愈大的作用，並且明確表示願意協助巴勒斯坦和以色列進行和平談判。中東的能源資源當然也是中國強化在中東外交攻勢的目的之一。

今年3月在北京斡旋下，沙烏地阿拉伯與伊朗重新建立邦交，四月以巴衝突升溫時，秦剛曾分別致電以色列和巴勒斯坦兩國外長，表達北京推動「對話和解」及維護中東和平的立場。這次阿巴斯出訪北京，各方是否能夠推進「以巴和解進程」，受國際社會關注。

據中國環球電視網報導，阿巴斯13日上午抵達北京國際機場，中國外交部副部長鄧勵前往迎接。阿巴斯是今年首位到訪北京的阿拉伯國家元首，時機也恰逢中巴兩國建交35周年。報導指出，預計中巴雙方將探索推進以巴和平進程的途徑，「此次訪問不僅對兩國關係，對整個中東地區都至關重要」。

報導引述巴勒斯坦民族解放運動（法塔赫）中央委員、阿拉伯關係和中國事務部部長扎基表示，阿巴斯此訪將聚焦「阿拉伯和平倡議」，期待北京在巴勒斯坦、以色列問題上發揮更大作用。