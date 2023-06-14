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人民銀行1天2出手 急降息救經濟 10個月來首見

記者林茂仁、黃雅慧／綜合報導
人行宣布下調逆回購及常備借貸便利（SLF）利率。（中新社）
人行宣布下調逆回購及常備借貸便利（SLF）利率。（中新社）

中國人民銀行（央行）降息救經濟，出手一波接一波。13日意外調降7天期逆回購利率（OMO）10個基點，七天期逆回購操作利率是短期政策利率，此次下調意味政策性「降息」啟動。不到半天，人行13日晚再宣布，下調常備借貸便利（SLF）十個基點。另外，中國經濟復甦不如預期，官方準備推出一籃子刺激經濟措施，至少包括十幾項支持房地產和內需等領域的措施。

分析師表示，接連降息來得有點快，卻不意外，顯示人行急於應對經濟下行的急迫性。

東方金誠首席宏觀分析師王青分析，這是人行十個月來首次調降政策利率，將有助於刺激信貸需求，尤其第二季以來經濟修復力度偏弱，房市再現低迷，政策利率下調，釋放明確的穩增長訊號，將有效提振消費和投資信心，推動房地產行業盡快實現軟著陸。

一財網報導，人行公告表示，為維護銀行體系流動性合理充裕，以利率招標方式展開人民幣20億元（約2.8億美元）7天期逆回購操作，中標利率下降10個基點至1.9%，為去年8月中旬以來首次調降。逆回購相當於人行釋出短期貸款資金，有助於市場流動性。

緊跟降息之後，人行再宣布下調常備借貸便利（SLF），隔夜期下調10個基點至2.75%，7天期下調10個基點至2.9%，1個月期下調10個基點至3.25%。

SLF利率為人行創設的流動性調節工具，為滿足金融機構短期的大額流動性需求，對象主要為政策性銀行和全國性商業銀行。

另外，中國經濟復甦不如預期，官方準備推出經濟刺激措施，彭博資訊引述消息人士指出，官方考慮採取廣泛的一籃子刺激措施，至少包括十幾項支持房地產和內需等領域的措施，其中，包括降低存量房貸利率，務求推動中國經濟穩定回升。

彭博資訊報導，一位知情人士表示，方案涉及重振陷入困境的房地產行業，監管機構正尋求降低未償還住宅抵押貸款的成本，也就是再降存量房貸利率，並通過國家政策性銀行增加「再貸款」，以確保「保交樓」的進展。

知情人士說，該方案尚未最終確定，中國國務院最早或於16日進行討論，因此方案可能還有變化。

利率 降息 房地產

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