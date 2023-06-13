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瑞典智庫：地緣政治緊張 中核彈從350增至410枚

中國新聞組／北京13日電
解放軍此前展示東風21D型等多型號的中程彈道飛彈。(路透資料照片)
解放軍此前展示東風21D型等多型號的中程彈道飛彈。(路透資料照片)

隨著地緣政治緊張局勢加劇，去年幾個國家的核武戰力有所增加，瑞典國際和平研究所12日發表各國軍力評估年報，全球可以使用的核彈頭增加86枚，其中中國增加60枚，其他大國也持續對其核武庫存進行現代化。環球網旗下「樞密院十號」指出，果然一談到全球核武庫增長，「中國又背鍋了」。

斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）所長史密斯（Dan Smith）指出，我們正接近或可能已達到全球核武數量長期下降的終點。英國、中國、法國、印度、以色列、北韓、巴基斯坦、俄羅斯和美國這全球九大核武國，核彈頭總數從去年初的1萬2710枚，降至今年初的1萬2512枚。美俄仍擁有90%核彈頭，下降的原因是因為美國和俄羅斯拆除了退役彈頭。

該研究所區分擁核國可供使用的核彈頭庫存，以及包括計畫拆除的舊彈頭在內之總庫存，總計有9576枚目前處於「具潛在用途的軍事庫存」狀態，年增86枚。

史密斯說，可供使用的核彈頭庫存數開始上升。至於增加的大多來自中國，庫存核彈頭數從350枚增至410。

俄羅斯去年2月入侵烏克蘭後，核武管制與裁軍的外交努力遭遇挫折。美國暫停與俄國進行「雙邊戰略穩定對話」；莫斯科2月也宣布暫緩參加2010年的「新戰略武器裁減條約」（New START）。該研究所對此警告，該條約是「最後一個」限制美俄戰略核武力量的條約。

環球網旗下公眾號「樞密院十號」指出，對於作為「潛在用途的軍事儲備」核彈頭數量的上升，一向炒作中國軍力威脅的西方媒體不出意外地將責任都扔給了中國。

報告的綜述部分，先是總體說了全球核武庫的變化趨勢，以及最新的變化，確實提到了中國，但並非單獨點名中國。從篇章設置的先後順序也能看出，SIPRI的年度報告對9個核國家的排序，美俄部分是排在第1、2。

樞密院十號認為，西方的智庫與研究報告一味渲染「中國核武庫增長」，並不客觀。而是預設了結果，然後用所謂客觀的算法與數據來推理出想要拿到的結論，並試圖藉著這些結論來倒逼中國坐在戰略武器削減的談判桌前。

核彈 俄羅斯 瑞典

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