布林肯將訪華？汪文斌：沒消息 環時：中國不感興趣了

中美關係緊繃之際，國務卿布林肯多次傳出訪問中國消息。(路透)

美國國務卿布林肯 傳出將於18日訪問中國，但中國外交部發言人汪文斌在記者會上表示：「沒有可以提供的消息」；「環球時報」旗下微信號「補壹刀」則指出，1月份得知布林肯要訪華時還抱著希望和期待，現在心情迥然不同，「複雜多了」。

澎湃新聞報導，彭博6日最先曝出布林肯將前往北京，但報導明顯帶有美國主流媒體與華府配合「放風」的味道；「匿名消息人士」、具體訪問時間「尚不確定」，跟進的CNN等美媒，聲稱採訪更多美國官員和「知情人士」，但也沒能提供更多細節。

據報導，外交部發言人汪文斌12日主持記者會，有記者提問「布林肯將於6月18日訪華能否提供更多信息？」汪文斌回應：「我沒有可以提供的消息。」

「補壹刀」則指出：多家美國媒體曝出這個大消息，在國際輿論場掀起波瀾，但人們的心情與今年1月份得知布林肯要訪華時已迥然不同。那時候還抱著希望和期待，但現在就要複雜得多了。2月份美國在臨行前因「氣球事件」單方面推遲布林肯訪華，讓中美關係從低谷又跌入新的低谷，後面，中國人更不信任美國了。

「補壹刀」表示，外汪文斌的回應比較平淡或者說冷淡：「沒有可以提供的消息」，這短短一句話背後，其實有很多耐人尋味的地方。

據了解，這次布林肯訪華消息傳出之前，CNN等美媒5月中旬就有過一輪大戰旗鼓的試探，但快一個月過去了，這些訪問仍在「規劃中」。

就在美方高官無法邁進中國國門的同時，特斯拉創始人馬斯克 在中國受到熱情接待。為何會有這種反差？國際問題學者高志凱分析指出：「對馬斯克這樣為友誼和投資發展而來的人，我們國門永遠敞開」，「對懷著敵意的政客，尤其老想用對抗和冷戰思維搞博弈，老想干涉和侵犯中國主權，閉門謝客不奇怪。」

美國務卿這次能不能來，邏輯也是如此。NBC稱布林肯此行預計雙方會談台灣問題、高科技限制、人權等議題，「還將藉機宣示對日韓等亞太盟友的安全保證」，就讓中國提不起多大「興趣」。