中太陽能業高管赴德參展 機場被帶走 或涉三角貿易與簽證問題

德國慕尼黑太陽能展覽會（Intersolar Europe）是全球規模最大最專業的太陽能展覽會。（取材自財聯社）

媒體報導，中國太陽能（光伏）企業高管12日在慕尼黑機場被德國 有關部門帶走一事掀起行業軒然大波。被帶走原因眾說紛紜，有分析認為違反了2019年前歐盟 的最低限價要求；也有說法稱涉及三角貿易與簽證 問題。據悉，被帶去調查的當事人目前已返回酒店。

據本報系聯合報報導，準備參加2023年德國慕尼國際太陽能技術博覽會（Intersolar Europe）的多名中國太陽能從業人員是在落地德國慕尼黑機場時，被全副裝備的德國相關部門工作人員依次帶走。

為什麼這些高管被帶走？證券時報報導，行業相關負責人指出，可能是由於此前長期存在的三角貿易，涉嫌違反德國相關法律法規；但也有企業負責人稱，部分人員被帶走的原因可能是因為簽證問題，「就是拿著別的國家的申根簽證直飛德國，聽說有不少遣返的。」

至於被帶走的人涉及哪些企業？多名人士指出，與一家位於江蘇常州的非上市企業有關，該公司是一家專業從事太陽能電池和組件研發、製造、銷售和太陽能發電儲能系統服務的新能源企業。

中國基金報報導，長江電新分析師稱，這次事件或與歐盟「雙反」（反補貼與反傾銷）有一定關聯，是2019年的「餘音」，不過也不排除其他原因進行協助調查。估計涉及企業均為三、四線小組件企業，不涉及上市企業及行業龍頭。

該分析師也指出，以歐洲為代表的海外市場的確存在較高的進入壁壘，規範運行的龍頭企業確定性更強，也更能維持較優的盈利水平和競爭格局，「本次事件無需過度解讀和擔憂。」

事實上，2019年也發生過類似事件。在2019年5月德國慕尼黑Intersolar太陽能展會期間，德國海關對中國公民執行了兩項逮捕令。同時據紐倫堡-菲爾特檢察官的女發言人Antje Gabriels-Gorsolke說法，這兩名被捕者與另外一名於5月中旬被捕的中國人一同被關押在德國。而根據後續消息可知，他們涉案原因與走私太陽能產品、逃避反傾銷與反補貼稅有關。

界面新聞報導，中國太陽能行業協會13日凌晨發布澄清聲明。關於媒體報導的中國太陽能從業者參加德國慕尼黑國際太陽能技術博覽會時被帶走調查一事，得到消息後行業協會高度重視。經了解，當事人只是協助調查，目前已回到酒店。這次協助調查的只有其一人，不涉及網傳的多家中國太陽能企業，也沒有出現多名人員協助調查的情況。

財聯社報導，德國警方稱，涉事的中國企業高管被捕後，曾被帶到奧格斯堡地方法院的法官面前。「但在一定條件下，逮捕已被暫停。」