「最有吸引力」 美私募巨頭：中國始終是頭號投資目的地

金融時報報導，泛大西洋投資集團管理層表示，中國始終是其頭號投資目的地。(取材自觀察者網)

中國經濟穩定復甦，外資紛紛看好並投下信心一票。據英國「金融時報」報導，美國私募投資 巨頭泛大西洋投資集團（General Atlantic）管理層在公開活動上表示，儘管中美關係緊張，讓其他西方集團打退堂鼓，但中國始終是其頭號投資目的地。對於成長較快的公司而言，中國是「最有吸引力」的投資地點。

大公報報導，在最近幾個月，多家外國巨型企業管理層先後訪華，當中包括電動車生產商特斯拉首席執行官馬斯克、寶潔公司（P&G）董事長兼首席執行官詹慕仁、蘋果公司首席執行官庫克等陸續到中國交流考察、洽商投資，醞釀擴大在華投資。

報導說，美歐企業峰會多聚焦中國市場。近日，泛大西洋投資集團聯席總裁卡約（Gabriel Caillaux）在柏林舉行的「超級回報」會議（SuperReturn conference）上，也表達了對投資中國的信心。卡約表示，集團「仍然認為中國將提供巨大機會」，又指旗下投資者「依舊希望擁有中國敞口，而且我們仍然認為那裡存在巨大的賺錢機會」。泛大西洋投資集團曾因大手筆押注字節跳動和快時尚 零售商希音而聞名。

如何處理對華投資是此次「超級回報」會議的核心話題。「超級回報」會議是私募股權行業中高級管理層的年度聚會。

截至去年6月，泛大西洋投資集團在中國投資了67億美元。該集團於2000年進入中國市場，目前在中國投資了超過34家公司，在北京 、香港和上海設有辦事處。卡約說，泛大西洋投資集團進入中國已經20多年，隨著投資者現在需要意識到諸如半導體等行業的「過大地緣政治風險」，市場狀況已經發生了變化。報導說，十多年來，西方企業在中國獲得了引人注目的投資回報，但現在，它們不得不應對不斷惡化的中美關係。

無獨有偶，摩根大通最近也在上海舉行了年度全球中國峰會，這是數年來該峰會首次重新在線下舉行。出席該峰會的美國商界領袖正按照自己的計畫推進中國業務。

在柏林舉行的私募股權行業會議上，維斯塔股權合夥公司（Vista Equity Partners）創始人史密夫（Robert Smith）呼籲商界領袖幫助化解中美之間的緊張關係。

史密夫說，行業正面對遠遠超出應有程度的地緣政治緊張，而商界人士理應在緩解這些緊張關係上發揮領導作用。

中國商務部最新數據顯示，今年首四個月，全國實際使用外資金額4994.6億元人民幣(約700.6億美元)，同比增長2.2%。

分析認為，外企持續加碼投資、高管紛至沓來，彰顯對中國經濟發展前景的信心。中國經濟復甦，不少外資企業也獲益良多。時尚企業泰佩思琦集團2023財年第3季中國業務增長近20%，公司全球CEO喬安娜．克雷沃伊斯拉特說，今年無論是春節還是「五一」假期都表現良好，公司會繼續擴大在中國布局，今年開設30家新的門店。