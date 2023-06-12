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「最有吸引力」 美私募巨頭：中國始終是頭號投資目的地

中國新聞組／北京12日電
金融時報報導，泛大西洋投資集團管理層表示，中國始終是其頭號投資目的地。(取材自觀察者網)
金融時報報導，泛大西洋投資集團管理層表示，中國始終是其頭號投資目的地。(取材自觀察者網)

中國經濟穩定復甦，外資紛紛看好並投下信心一票。據英國「金融時報」報導，美國私募投資巨頭泛大西洋投資集團（General Atlantic）管理層在公開活動上表示，儘管中美關係緊張，讓其他西方集團打退堂鼓，但中國始終是其頭號投資目的地。對於成長較快的公司而言，中國是「最有吸引力」的投資地點。

大公報報導，在最近幾個月，多家外國巨型企業管理層先後訪華，當中包括電動車生產商特斯拉首席執行官馬斯克、寶潔公司（P&G）董事長兼首席執行官詹慕仁、蘋果公司首席執行官庫克等陸續到中國交流考察、洽商投資，醞釀擴大在華投資。

報導說，美歐企業峰會多聚焦中國市場。近日，泛大西洋投資集團聯席總裁卡約（Gabriel Caillaux）在柏林舉行的「超級回報」會議（SuperReturn conference）上，也表達了對投資中國的信心。卡約表示，集團「仍然認為中國將提供巨大機會」，又指旗下投資者「依舊希望擁有中國敞口，而且我們仍然認為那裡存在巨大的賺錢機會」。泛大西洋投資集團曾因大手筆押注字節跳動和快時尚零售商希音而聞名。

如何處理對華投資是此次「超級回報」會議的核心話題。「超級回報」會議是私募股權行業中高級管理層的年度聚會。

截至去年6月，泛大西洋投資集團在中國投資了67億美元。該集團於2000年進入中國市場，目前在中國投資了超過34家公司，在北京、香港和上海設有辦事處。卡約說，泛大西洋投資集團進入中國已經20多年，隨著投資者現在需要意識到諸如半導體等行業的「過大地緣政治風險」，市場狀況已經發生了變化。報導說，十多年來，西方企業在中國獲得了引人注目的投資回報，但現在，它們不得不應對不斷惡化的中美關係。

無獨有偶，摩根大通最近也在上海舉行了年度全球中國峰會，這是數年來該峰會首次重新在線下舉行。出席該峰會的美國商界領袖正按照自己的計畫推進中國業務。

在柏林舉行的私募股權行業會議上，維斯塔股權合夥公司（Vista Equity Partners）創始人史密夫（Robert Smith）呼籲商界領袖幫助化解中美之間的緊張關係。

史密夫說，行業正面對遠遠超出應有程度的地緣政治緊張，而商界人士理應在緩解這些緊張關係上發揮領導作用。

中國商務部最新數據顯示，今年首四個月，全國實際使用外資金額4994.6億元人民幣(約700.6億美元)，同比增長2.2%。

分析認為，外企持續加碼投資、高管紛至沓來，彰顯對中國經濟發展前景的信心。中國經濟復甦，不少外資企業也獲益良多。時尚企業泰佩思琦集團2023財年第3季中國業務增長近20%，公司全球CEO喬安娜．克雷沃伊斯拉特說，今年無論是春節還是「五一」假期都表現良好，公司會繼續擴大在中國布局，今年開設30家新的門店。

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